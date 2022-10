Jessica Pegula, la hija del magnate que les ganó la pulseada a Donald Trump y a Bon Jovi, y escribe su propia historia en la súper elite del tenis

escuchar

El estadounidense Terrence Pegula (71 años) es un hombre de negocios, que construyó una fortuna con el petróleo y el gas , respaldos financieros que, además, lo ayudaron a crear un imperio deportivo que incluye la propiedad de los equipos Buffalo Sabres (Liga Nacional de Hockey; NHL) y Buffalo Bills (Fútbol Americano; NFL). Para adueñarse de esta última franquicia, en 2014, desembolsó US$ 1400 millones, superando la ambición de poderosos grupos liderados, por ejemplo, por Donald Trump o Jon Bon Jovi . Terry tiene cinco hijos de dos matrimonios distintos. Y una de sus “herederas” es Jessica Pegula , que más allá de tener todas las facilidades económicas a su disposición está construyendo su propio camino en el tenis profesional: desde este lunes alcanzó el N° 3 del mundo .

La estadounidense Jessica Pegula conquistó el Abierto de Guadalajara

Pegula, que empezó esta temporada siendo la 18° del ranking de la WTA, en las últimas horas dio un nuevo (gran) salto al consagrarse campeona del Abierto de Guadalajara , el primer torneo de categoría WTA 1000 realizado en América Latina. Lo logró al vencer en la final a la griega Maria Sakkari (5°) por 6-2 y 6-3, en el Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan, estado de Jalisco. Así, Pegula obtuvo el segundo título individual de su carrera (había ganado Washington 2019), sólo tiene por delante a la polaca Iga Swiatek (1°) y a la tunecina Ons Jabeur (2°), y se encumbra como una de las favoritas para el certamen de maestras (WTA Finals), del 31 de este mes al 7 de noviembre en Fort Worth, Texas.

El match point de Pegula en la final

Hoy son todas sonrisas para Pegula, gran admiradora de la suiza Martina Hingis. Pero, realmente, se repuso de lo peor que pueden padecer los deportistas: las severas lesiones . La jugadora nacida hace 28 años en Búfalo, Nueva York, hizo un culto de la perseverancia y la resiliencia. Tuvo que superar una importante cirugía de rodilla y de cadera al final de su adolescencia y a principios de los 20 que requirió una extensa rehabilitación antes de tratar de ingresar en la elite profesional de las raquetas.

El magnate Terry Pegula, propietario de los Buffalo Bills y padre de la tenista Jessica Pegula Icon Sportswire - Icon Sportswire

“Jessie fácilmente podría haber tirado la toalla por su familia y su situación, y el hecho de que siguiera regresando fue especial. Mucha gente habría dicho: ‘Al diablo con esto, ya terminé’, especialmente en su posición”, narró, en The New York Times, Michael Joyce, quien la entrenó durante seis años. Sin embargo, Pegula siguió luchando.

“Siempre consideré importante hacerme un nombre en este deporte. Creo que ya hice eso y solidificarlo por lo bien que me ha ido el último año definitivamente me da mucha confianza”, celebró Pegula tras ganar el título en México. Mejoró su récord de victorias y derrotas esta temporada a 41-17 y sólo dos jugadoras ganaron más encuentros del cuadro principal en 2022: Swiatek (62) y Jabeur (46). A Pegula no le tembló el pulso en Guadalajara: para alcanzar la final derrotó a cuatro excampeonas de Grand Slam, como Elena Rybakina, Bianca Andreescu, Sloane Stephens y Victoria Azarenka.

LET’S GOOOOO!! — Buffalo Bills (@BuffaloBills) October 24, 2022

Pegula reveló que a veces se sintió “cohibida” por la riqueza de su familia , preocupada de que esa posición pueda incomodar a otros en el circuito. Algunas veces, incluso, dudaba en organizar sesiones de entrenamiento con invitados en la lujosa casa de su familia en Boca Raton, en la Florida estadounidense, donde tienen dos courts de tenis (uno de polvo de ladrillo y otro de superficie dura). “Tal vez estuve tratando de ocultarlo un poco. Pero creo que lo acepté, me sentí más cómoda y supe que estaba haciendo el trabajo duro (...) Siempre he sido un poco discreta. No me gusta alardear y creo que es por eso que también he podido tener éxito”, contó Pegula en The New York Times.

Jessica Pegula se coronó en Guadalajara y llegó al número 3 del mundo Robert Prange - Getty Images South America

El magnate Terry Pegula, nacido en Carbondale, en el estado de Pennsylvania, es ingeniero petrolero y, según Forbes, su fortuna alcanza los 6,7 mil millones de dólares. Más allá de ese estatus de privilegio, su hija Jessica se esforzó mucho para desarrollarse y madurar en el exigente mundo de las raquetas. No quiso depender de ningún beneficio periférico. Y además de encumbrarse como la mejor tenista estadounidense de la actualidad, sólo tiene por delante a dos rivales en el circuito mundial. Lejos de cualquier mirada desconfiada, Pegula escribe su propia -y destacada- historia en el deporte.

LA NACION