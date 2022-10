La hipótesis de Ilie Nastase tras el doping de la rumana Simona Halep, ex número 1 del tenis: “Si fuera estadounidense no se publicaría nada”

escuchar

El mundo del tenis se sacudió en las últimas horas con la noticia de la suspensión provisoria por doping de una exnúmero 1 y dos veces campeona de Grand Slam como la rumana Simona Halep. El viernes pasado, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) comunicó que a la actual número 9 del ranking de la WTA se le había encontrado una sustancia prohibida (Roxadustat) en una muestra proporcionada durante el último US Open. Halep, de inmediato, describió la suspensión como el “mayor shock” de su vida y afirmó que luchará por demostrar su inocencia. A partir de allí se empezaron a tejer distintas elucubraciones, se señaló con el dedo al coach francés de Halep, Patrick Mouratoglou , y ahora, incluso, una leyenda del deporte habló de discriminación por su nacionalidad.

Simona Halep con el trofeo soñado: en 2019 se convirtió en la primera rumana en ganar Wimbledon Reuters

El rumano Ilie Nastase, oficialmente el primer número 1 del ranking mundial de la ATP (en 1973), nunca pasó inadvertido. Ni dentro del court, ni tampoco afuera. Es más: en 2017 fue suspendido por la Federación Internacional de Tenis luego de expresar comentarios racistas sobre la estadounidense Serena Williams. Ahora, sorprendido por el doping de Halep, Nastase dijo no conocer en detalle la situación de su compatriota, aunque disparó... “No puedo decirte nada porque no conozco los detalles. ¡Sólo Simona puede responder! En cambio, si Simona Halep fuera estadounidense, no se publicaría nada. Nada en absoluto” , se quejó el extenista en el medio rumano PlaySport.ro.

Nastase, campeón del US Open 1972 y Roland Garros 1973, hizo una sentencia grave. Afirmó que el sistema del tenis tapó otros casos de doping. “Conozco por fuentes cercanas al tenis mundial los casos de dos deportistas de los que nunca se escribió nada sobre este tema , aunque habrían estado en situaciones similares”, expresó Nastase en el mismo medio de Rumania.

Ilie Nastase defendió a su compatriota Simona Halep

Y amplió: “¡Si sus nombres hubieran aparecido en la prensa, el patrocinador o patrocinadores de tenis se habrían ido a casa al día siguiente!”.

La noticia fue un cimbronazo en Rumania, ya que Halep es toda una referencia para chicos y adultos . El presidente de la federación rumana de tenis, George Cosac, se manifestó: “Lejos de mí está la idea de que Simona pueda hacer algo así, sobre todo teniendo una brillante carrera basada en el trabajo. Durante el período en que Simona comenzó su ascenso y vencía a todas las estrellas que dominaban el tenis mundial, la revisaban unas 20 veces al año. Así que es poco probable que alguien piense que a su nivel podría doparse. Siempre ha sido una deportista que jugaba limpio y ganaba. Excluyo la posibilidad de dopaje”. Y añadió, siempre en Radio Constanța: “Desde mi punto de vista, la situación no está clara. Hasta que aparezca la segunda evidencia, hasta que se verifique, para ver exactamente qué pasó, no podemos tomar una decisión o una decisión definitiva”.

La rumana Simona Halep en el último US Open: en una muestra suya en Nueva York se encontró una sustancia prohibida

La muestra que brindó Halep en Nueva York se dividió en dos (A y B) y el análisis posterior descubrió que la muestra A contenía FG-4592 (Roxadustat), que es una sustancia prohibida que figura en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2022. El Roxadustat es un fármaco aprobado para uso médico en la Unión Europea para tratar los síntomas de anemia causada por insuficiencia renal crónica. Según la agencia de medicamentos de la UE, que aprobó el uso de Roxadustat el año pasado, estimula al cuerpo a producir más hormona natural eritropoyetina (EPO), que durante mucho tiempo ha sido un producto de dopaje preferido por ciclistas y corredores de fondo.

Según el Código Mundial Antidopaje, Halep se enfrenta a una suspensión de hasta cuatro años por una prueba positiva de una sustancia como Roxadustat. Los deportistas pueden obtener una reducción en su sanción, probablemente de tres años, si admiten rápidamente la falta y aceptan su sanción. Las autoridades del tenis se harán cargo del caso de Halep y cualquier fallo puede ser impugnado por la Agencia Mundial Antidopaje en una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Tras conocerse la sanción, Halep publicó en sus redes sociales: “Di positivo de una sustancia llamada Roxadustat en dosis extremadamente bajas, lo que se convierte en el mayor shock de mi vida. A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampas no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez , ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que he sido educada. Ante una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada (...) “Pelearé hasta el final para probar que yo nunca fui consciente de haber tomado ninguna sustancia prohibida y tengo fe que temprano o tarde, la verdad saldrá a la luz. No se trata de los títulos o el dinero, se trata del amor que desarrollé con el tenis en los últimos 25 años”.

LA NACION