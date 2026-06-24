Juan Manuel Cerúndolo avanzó a los cuartos de final de Eastbourne, un torneo especial para su familia

La familia Cerúndolo parece tener una conexión especial con el torneo de Eastbourne, una ciudad del condado de Sussex Oriental, en la costa sur de Inglaterra. Hace tres años, Francisco, el mayor de los tres hermanos, ganó el título, el primero sobre césped para el tenis argentino en casi tres décadas. Ahora, en el mismo ATP 250, es Juan Manuel el que está logrando un rendimiento inédito sobre la superficie más traicionera y menos utilizada en el circuito.

Un día después de conseguir la primera victoria ATP sobre césped en su carrera (ante el belga Raphael Collignon, 43° del ranking), Juan Manuel obtuvo un nuevo éxito, ahora ante el invitado británico Arthur Fery (118°, llegaba de vencer a Román Burruchaga) por 6-2 y 7-6 (7-2), en una hora y media. El zurdo, 45° del mundo, que tuvo un destacado Roland Garros (venció a Jannik Sinner en la segunda ronda y llegó a los 8vos de final), se clasificó para los cuartos de final del torneo británico, que reparte 773.465 euros en premios. Es la sexta vez en su carrera que llega a esa instancia, la segunda del año, tras Río de Janeiro.

Juan Manuel Cerúndolo durante su éxito ante Arthur Frey en el ATP de Eastbourne, en Devonshire Park Steven Paston - PA Images - PA Images

En las tribunas del court 1 del Devonshire Park de Eastbourne, estuvieron Alejandro y María Luz, el papá y la mamá de los Cerúndolo, que también están viviendo momentos emocionantes, ya que llegaron a Londres el domingo pasado, justo a tiempo para ver campeón a Francisco en Queen’s. Juanma, de 24 años, ante Fery anotó seis aces, cometió cuatro dobles faltas, logró el 58% de primeros servicios, ganando el 76% de puntos con el primer saque y el 57% con el segundo. Además, le quebró tres veces el saque al europeo.

El próximo rival de Cerúndolo, entrenado por Sebastián Prieto, será otro británico, en este caso el lucky loser Toby Samuel (142°, 23 años), que en los 8vos de final derrotó al platense Thiago Tirante (54°) por 6-1 y 7-6 (9-7).

A big moment on home soil 🙌



Lucky loser Toby Samuel records his first tour-level win with a 6-1 7-6 victory over TIrante!#LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/bLcxF5IKRe — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2026

Hoy, también en Eastbourne, actuará otro platense, Tomás Etcheverry, que es el cuarto preclasificado del certamen y salió adelantado: se medirá con el canadiense Gabriel Diallo.

Thiago Tirante cayó en los 8vos de Eastbourne KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El torneo, finalmente, no tendrá a Taylor Fritz, que era el primer preclasificado y campeón en las últimas dos ediciones. El estadounidense, 7° del tour, se bajó y, en su lugar, ingresó como perdedor afortunado el local Felix Gill (220°). Vale recordar que el próximo lunes comenzará Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.