Juan Manuel Cerúndolo conquistó el Challenger de Tigre y apunta a otro objetivo en lugar del Abierto de Australia

Juan Manuel Cerúndolo tenía apenas 19 años cuando asombró a todos al conquistar el Córdoba Open, uno de los torneos ATP que se celebran en nuestro país, al entrar desde la clasificación, ganar ocho partidos en una semana y vencer en la final a un rival mucho más experimentado como el español Albert Ramos Viñolas. Ese gran impacto le permitió dar un enorme salto en el ranking e ingresar en el Top 100, hasta alcanzar el puesto 79° como mejor ubicación, hace casi un año. Hasta allí, todo iba en ascenso.

Sin embargo, los caminos en el tenis no son siempre ascendentes ni lineales, y el habilidoso zurdo iba a entenderlo pronto. El menor de los Cerúndolo, con un prototipo de juego muy distinto de Francisco, su hermano mayor, tuvo muy poca continuidad en el tour a lo largo de 2022 por una persistente lesión en la cadera, un sobrehueso que le afectaba el psoas. Por lógica, los resultados no llegaban, crecía la preocupación; así cedió más de 100 posiciones en el ranking: a barajar y empezar de nuevo. Recuperado en la parte física, terminó 2022 con un par de títulos en los Challengers de Buenos Aires -en el Racket Club- y en Coquimbo, como para recuperar algo de confianza, ya con Juan Ignacio Chela como uno de sus entrenadores.

Juan Manuel Cerúndolo prepara la volea; el zurdo sumó el sexto título Challenger de su carrera Prensa AAT

Este domingo, Juanma Cerúndolo obtuvo otro Challenger en suelo argentino. El zurdo empezó 2023 con la conquista del torneo de Tigre, al vencer en la final al boliviano Murkel Dellien por 4-6, 6-4 y 6-2. Así, certificó su condición de máximo favorito del certamen que repartió 40.000 dólares en premios y que le permitió un ligero ascenso de ocho posiciones en la clasificación semanal del circuito, del puesto 151° al 143°. Fue el sexto título Challenger de su carrera sobre ocho finales disputadas en este nivel, con un tenis sólido durante toda la semana sobre el court central del Náutico Hacoaj. Sus éxitos previos llegaron en Buenos Aires y Coquimbo (2022), y Roma 2, Como y Banja Luka (2021).

“Hoy -domingo- jugué un gran partido, pero no estuve muy fino con la derecha, que también fue mucho mérito de él. Me puso todo el tiempo en situación de defensa y jugó a una velocidad y a un ritmo muy alto, que me desgastó mucho. Al final terminé jugando un gran tenis y lo pude sacar adelante, que es lo más importante”, destacó Cerúndolo.

Juan Manuel Cerúndolo ratificó en Tigre su condición de máximo favorito con una semana sólida Prensa AAT

Ahora, bien: por su ranking, Cerúndolo tenía la posibilidad de acudir a la gira de Australia y disputar alguna qualy de ATP y el ingreso al primer Grand Slam de la temporada que se celebrará desde el lunes próximo. Pero el jugador porteño eligió otro camino, y optó por priorizar la preparación de cara a la exigente gira sudamericana ATP que se celebrará el mes próximo, donde entiende que tiene mucho por sumar. Aun cuando no tenga el ingreso asegurado en algunos torneos por su ranking -el corte de entrada posiblemente rondará el puesto 85°-, sí es probable que consiga alguna invitación especial. La condición de ranking protegido por lesión, en este caso, no aplica porque el zurdo no llegó a estar el mínimo de seis meses sin jugar que se requiere para esta exención.

“Es un alivio que todo el trabajo de la pretemporada tenga una recompensa. Vine a ganar ritmo y prepararme fuerte para la gira de polvo de Sudamérica. Estoy contento, creo que en la semana fui de menos a más, pero siempre tengo cosas por mejorar. Después de la lesión me salió decir: ‘tengo que jugar más agresivo’. Me estaba costando más moverme el año pasado, así que nos pusimos a trabajar para ser más agresivo y ser un jugador más completo, con muchos más recursos. Me falta un montón, pero estoy tratando de poco a poco incorporar cosas”, explicó el nuevo campeón. Y amplió: “El objetivo es agarrar ritmo en polvo de ladrillo. Cuando se gana, es un plus extra y es hermoso, así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar la confianza que te da ganar. Después voy a prepararme para jugar los ATP de Sudamérica”.

Seguirá en acción desde mañana con el Challenger 2 de Tigre, que nuevamente se disputará en el Náutico Hacoaj, y esta vez como segundo favorito, detrás de Camilo Ugo Carabelli. Su rival en el estreno será el brasileño Daniel Dutra da Silva. En el horizonte, con la intención de convertirse en uno de los protagonistas de la gira, recuperar la continuidad y, con algunos resultados, regresar al Top 100. Por ahora, Cerúndolo consiguió dar un primer paso en firme.