Masters 1000 de Montecarlo: Jannik Sinner ganó, jugará la final y buscará ser otra vez el número 1 del mundo

El italiano Jannik Sinner se impuso este sábado al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-1 y 6-4 y se convirtió en el primer tenista en 11 años en llegar a la final de los primeros tres Masters 1000 de la temporada. Tras ser campeón en Indian Wells y en Miami el mes pasado, el número 2 del mundo estará en la definición de Montecarlo ante el español Carlos Alcaraz (1°), que luego superó por 6-4 y 6-4 al monegasco Valentin Vacherot (23° en el ranking). Así, este domingo el murciano defensor del título deberá mantenerlo para evitar le arrebaten la corona y la cima del ranking.

El jugador italiano de 24 años es el primero en alcanzar esas tres finales de los torneos de esa categoría desde que el serbio Novak Djokovic lo logró en 2015. Lo consiguió después de extender otra serie positiva: le ganó las últimas ocho veces que enfrentó a Zverev, cuya última última victoria sobre Sinner se remonta a septiembre de 2023, en los octavos de final del US Open.

El saludo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev luego de la semifinal del Masters 1000 de Montecarlo; el italiano le ganó las ocho últimas veces que jugaron Agencia AFP - AFP

Con los pilotos de F1 Oscar Piastri, Alex Albon, Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto en la tribuna siguiendo el duelo, el italiano se mostró muy agresivo desde el inicio y le quebró el saque tres veces a Zverev, que no tuvo ninguna opción en un primer set que se resolvió en apenas 34 minutos al cerrarlo con un potente revés a dos manos imposible de devolver para su rival.

En el segundo parcial, el germano resistió mejor y aguantó como pudo su servicio, mientras que a Sinner le costaba mucho menos hacerlo. De todos modos, Jannik terminó quebrando su servicio en el décimo juego, justo el que marcó la definición del partido con el triunfo del italiano tras una hora y 22 minutos.

Sinner, que solamente perdió un set en sus últimos 21 partidos en Masters 1000 y fue un tie break esta semana ante el checo Tomas Machac, se encontrará en la final en el Principado con el defensor del título, Carlos Alcaraz. Será el primer enfrentamiento entre ambos en esta temporada y, además del título en Montecarlo, esa primera gran cita de 2026 en polvo de ladrillo tendrá en juego el número 1 del mundo.

Lo mejor de Sinner - Zverev

Alcaraz también resolvió su partido en dos sets este sábado. Con un último quiebre de saque en el noveno game del segundo parcial, el español rompió la paridad, se puso adelante 5-4 y definió el duelo con su servicio, tras una hora y 24 minutos que cerró con un lujo.

El español de 22 años encadenó su 17ª victoria consecutiva sobre polvo de ladrillo, después de sus títulos en Roma (Masters 1000) y Roland Garros (Grand Slam) el año pasado. Esta vez, cuando estaba en una situación complicada por el buen juego de su rival, encontró los recursos mentales para superarlo.

Antes de este partido, Vacherot había pasado cinco horas más sobre la cancha, una ronda más (Alcaraz estuvo exento de la primera) y disputando largos partidos a tres sets casi en cada turno. La derrota pone fin a la aventura del monegasgo en su tierra, pero le permitirá escalar el lunes al puesto 17, un hito para quien era el 256º del mundo hace un año por estas mismas fechas, antes de explotar al máximo nivel con su sorprendente triunfo en el Masters 1000 de Shanghái en octubre.

The DREAM final is set 🍿@carlosalcaraz ends Vacherot'S hopes 6-4 6-4 to reach back-to-back Monte Carlo finals and set up a clash with Sinner!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OgdUACOQdE — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

Barcelona: dos argentinos buscan entrar al cuadro principal

Marco Trungelliti y Juan Manuel Cerúndolo ganaron sus partidos de este sábado en la clasificación para el Open de Barcelona y buscarán un último triunfo en esa etapa que les permita acceder al cuadro principal del torneo que comienza este domingo.

Trungelliti, que viene de ser finalista en el ATP 250 de Marrakesh y acceder por primera vez al top 100, batió por 6-4, 4-6 y 6-4 al noruego Nicolai Budkov Kjaer (139°), de 19 años, tras estar 2-4 en el tercer set. Tercer favorito de la qualy, el número 76 jugará por el pasaje al main draw ante el vencedor del partido entre los españoles Pablo Carreño Busta o Pedro Martínez.

El menor de los Cerúndolo, 71° del mundo y segundo preclasificado en la qualy, consiguió un éxito algo más cómodo al dejar en el camino al italiano Giulio Zeppieri (164°) y su entrada la resolverá mano a mano con el neerlandés Jesper de Jong (108°).

Si vencen el domingo, se unirán a los cuatro que ingresaron directamente y tendrán desafíos duros: Camilo Ugo Carabelli (63°) se medirá con el ruso Karen Khachanov (14° del ranking y cuarto favorito), Mariano Navone (42°) chocará con el ruso Andrey Rublev (15°), Tomás Martín Etcheverry (30°) se cruzará con el estadounidense Jack Draper (25°) y Sebastián Báez (65°) jugará con el checo Tomas Machac (53°), que esta semana fue el primero en siete meses en ganarle un set a Sinner en un Masters 1000.