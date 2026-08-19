Juan Manuel Cerúndolo perdió con Félix Auger-Aliassime y quedó eliminado en el Masters 1000 de Cincinnati

Al cabo de una hora y 26 minutos, Juan Manuel Cerúndolo, 51° del ranking, cayó este martes por 7-5 y 6-1 ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, segundo favorito y número 4 del mundo, y quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati de tenis.

El set inicial necesitó de 54 minutos de juego, mayormente intensos. Los errores del argentino en el momento más delicado fueron los que le dieron el quiebre en el duodécimo game al norteamericano, quien apretó un puño y celebró cuando un tiro cruzado de Juanma se fue ancho, justo cuando el zurdo buscaba igualar el duelo para llevarlo al tie break. Sin embargo, estuvo impreciso en el servicio, errático en el intercambio y se le escapó.

Juan Manuel Cerúndolo hizo un gran primer set ante Félix Auger-Aliassime, pero fue insuficiente ante el número 4 del mundo en el Masters 1000 de Cincinnati Emilee Chinn - Getty Images North America

En el inicio del segundo parcial, el canadiense consiguió mantener el saque con esfuerzo para defender y coraje para jugar pelotas clave. Enseguida, dio un paso más firme con un nuevo quiebre y, pese a cometer dos dobles faltas, con un ace cerró el tercer game para ponerse 3-0 arriba con cierta rapidez.

Ya era otro partido. Con más confianza, Auger-Aliassime continuó marcando diferencias ante la pérdida de precisión de Cerúndolo, que cedió su tercer servicio seguido al enviar otra pelota ancha cuando su rival dispuso de un break point en el cuarto game. Así, el desenlace resultó rápido, casi sin resistencia del representante nacional.

El único argentino que queda en el torneo es Thiago Tirante (50°), que en su camino hacia los octavos de final dejó atrás al serbio Novak Djokovic, una leyenda del tenis, entre las tres victorias que alcanzó y este miércoles intentará avanzar un poco más cuando se mida con el checo Jakub Mensik (14° preclasificado), no antes de las 13 (hora argentina).

Medvedev perdió y Fonseca se retiró

El ruso Daniil Medvedev, un especialista de canchas duras, quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati, mientras el brasileño João Fonseca se retiró por una molestia abdominal que pone en suspenso su participación en el US Open.

El estadounidense Brandon Nakashima, número 22 del mundo, remontó el partido ante el ex número uno y le ganó por primera vez en dos horas y 51 minutos: fue 6-7 (3-7), 7-6 (7-4) y 6-1. Apenas días después de disputar su primera final de esa categoría en Montreal, donde cayó ante su compatriota Ben Shelton, el tenista de ascendencia japonesa y vietnamita mantiene su buen momento.

“No dejaba de repetirme: ‘sólo tengo que encontrar la manera de seguir en el partido’, y seguí luchando, punto tras punto”, celebró Nakashima, quien se repuso a un triple match point de Medvedev en el segundo set. Ahora se enfrentará en octavos de final al portugués Nuno Borges, verdugo del ruso Andrey Rublev, decimotercer favorito, por 6-3 y 6-4.

A for effort, B-Nak 🙌@b_nakashima saves three match points and forces Medvedev to a third set at #CincyTennis pic.twitter.com/C2RLfILvQI — Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2026

Ese resultado dejó al torneo de Cincinnati con el alemán Alexander Zverev, que se coronó en 2021, como único campeón en carrera. Sascha, gran favorito tras las ausencias del número uno, el italiano Jannik Sinner, y del español Carlos Alcaraz, buscará este miércoles su pase a cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul.

Más temprano, la jornada estuvo marcada por la baja del brasileño Fonseca, la mayor promesa del tenis latinoamericano, quien comunicó su retiro del torneo antes de enfrentarse al australiano Christopher O’Connell en la tercera ronda. “Durante el entrenamiento sentí una pequeña molestia en el sector izquierdo del abdomen”, explicó en Instagram el juvenil, número 26 del ranking.

Joao Fonseca explicó su retiro del Masters 1000 de Cincinnati a través de su cuenta de Instagram Captura

Fonseca, de 19 años, solamente disputó un partido en este certamen, su victoria contra el neerlandés Botic van de Zandschulp, y su lesión deja en suspenso su presencia en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York. Su rival, O’Connell, avanzó sin jugar y se enfrentará en octavos de final al estadounidense Taylor Fritz, sexto favorito, que derrotó al español Daniel Mérida por 6-3 y 6-4.

La jornada también dejó el avance del italiano Lorenzo Musetti, décimo cabeza de serie, que venció al estadounidense Michael Zheng por 6-1 y 6-3. Y también triunfó el francés Arthur Fils sobre el checo Jiri Lehecka por 6-3, 5-7 y 6-4, para alcanzar por primera vez los octavos de final en este torneo.