Otra mala noticia para Del Potro y para el público argentino

Este viernes, Juan Martín del Potro comunicó que no jugará con Roger Federer la exhibición prevista para el miércoles 20 de noviembre en el estadio Parque Roca de Buenos Aires. El tandilense, que se recupera de una fractura en la rodilla derecha, será reemplazado por el alemán Alexander Zverev.

"A pesar de venir entrenando fuerte todos estos días, en las últimas prácticas sentí que la rodilla todavía no estaba para semejante partido de alto nivel contra el mejor de la historia. No estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr", explicó Del Potro en un video que difundió en sus cuentas de redes sociales.

"Por respeto al esfuerzo que hicieron para poder estar en el evento, lo mejor es correrme y darle mi espacio a Zverev, que sin dudas hará un gran partido con Federer", siguió el tandilense. "Ha sido un año frustrante en general y era raro que terminara de otra manera. Pero bueno, termina así. Disfruten de ver al mejor de la historia en Argentina", completa su mensaje, con tono apesadumbrado.

Federer y Del Potro: el frente a frente que no podrá ser en Buenos Aires. En diciembre de 2012 jugaron en Tigre. Fuente: Reuters

Así, el tenista alemán, que esta semana está disputando el Masters de Londres, se sumará a la gira del suizo. Vendrán a Buenos Aires el lunes, cuando participarán de una cena, el martes viajarán a a jugar a Santiago de Chile y regresarán el miércoles, para realizar la exhibición en el Parque Roca.