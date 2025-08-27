Novak Djokovic reveló que Juan Martín Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: “Mi mundo se colapsó”

Hay eventos deportivos que marcan momentos históricos. Un gol en el último minuto del alargue, una mano que marca un penal, una pelota que salió o un triple que cambió el resultado de un partido. Ante esas situaciones hay una parte que sale favorecida y la otra perjudicaba, pero a fin de cuentas, así es el juego. Corría agosto de 2016 cuando la llama olímpica llegó a Río de Janeiro para dar inicio a los Juegos Olímpicos. En tenis, llegaba un tal Novak Djokovic de 29 años, que acababa de ganar cuatro Grand Slam consecutivos y estaba en el pico máximo de su carrera. Pero, lo que en un primer momento parecía un escenario idílico en el que se llevaría la medalla dorada para país, terminó convirtiéndose no solo en una pesadilla, sino en el peor momento de su carrera. ¿Quién fue el villano? Nada más y nada menos que su gran amigo Juan Martín Del Potro.

Horas antes de que el tenista serbio se enfrente al estadounidense Zachary Svajda en la segunda ronda del US Open en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, se estrenó la entrevista que dio para el pódcast de Jay Shetty. La charla duró poco más de dos horas y entre varias otras cosas, el deportista habló del mejor y peor momento de su carrera y lo curioso fue que ambos ocurrieron en los Juegos Olímpicos pero con ocho años de diferencia.

Juan Martín Del Potro eliminó a Novak Djokovic en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río

El serbio aseguró que su mejor momento fue el oro que ganó en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando venció en una reñida final al español Carlos Alcaraz. Era el triunfo que le faltaba y en cierta forma fue una revancha a lo que le ocurrió ocho años antes. “El peor momento de mi carrera fueron también los Juegos Olímpicos cuando perdí en Río de Janeiro en 2016″, aseguró. “Estaba lidiando con una lesión en la muñeca y no sabía si iba a jugar o no. Jugué y perdí ante Del Potro, un querido amigo que terminó ganando la medalla de plata para su país”, continuó.

El domingo 7 de agosto de 2016, el argentino y el serbio se vieron las caras en la primera ronda de la competencia. Fue un partido extremadamente parejo, pero el de Tandil se impuso 7-6 (4) y 7-6 (2) y eliminó al por entonces número uno del deporte. “Perdí en la primera ronda y fue súper emocional por todo lo que implica jugar para mi país, con el apoyo de todo el estadio y estando probablemente en el pico máximo de mi carrera. Venía de ganar cuatro Grand Slams consecutivos y estaba en el momento más dominante de mi carrera”, reflexionó.

Djokovic admitió que el peor momento de su carrera fue cuando perdió en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río ante Juan Martín Del Potro Archivo

Novak llegó sabiendo que la competencia era suya y no había chances de que alguien pudiera arrebatarle el triunfo. Sin embargo, dos días antes del debut empezó a sentir molestias físicas y lo invadieron las dudas. “Sentí algo en la muñeca, empecé a dudar, encima me tocó a Del Potro en primera ronda, pierdo por poco y ahí fue el momento en el que sentí que todo mi mundo se colapsó. Fue muy duro”, se sinceró. Asimismo, dijo que era curioso que el mejor y el peor momento de su carrera se hayan dado en los Juegos Olímpicos. Pero le encontró una explicación: la “rareza de la competencia” puesto que ocurre cada cuatro años y es algo único, mientras que el resto de los torneos se disputan anualmente, por lo que las posibilidades de revancha son más cercanas.

En los Juegos de Río de Janeiro, Del Potro se colgó la medalla de plata tras perder la final contra Andy Murray AP

En cuanto a Juan Martín Del Potro, aquel juego olímpicos de Río marcó un momento trascendental en su carrera. Tras vencer a Djokovic, eliminó en segunda ronda al portugués Joao Sousa y en tercera al japonés Taro Daniel. En cuartos de final le ganó al español Roberto Bautista y en la semifinal se impuso ante el mismísimo Rafael Nadal. Perdió la final contra el británico Andy Murray, pero se colgó alrededor del cuello una medalla de plata con un peso inigualable.