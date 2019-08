Captura del video de Juan Martín Del Potro en el que muestra ejercicios en la pileta y en el gimnasio.

A través de sus perfiles en Twitter e Instagram, Juan Martín Del Potro publicó un video de casi dos minutos en el que se lo ve realizando ejercicios de fortalecimiento muscular tanto en una pileta como en el gimnasio, en Miami. A ocho meses de la cirugía en su rótula derecha, el tenista tandilense de 30 años se ilusiona con volver a las canchas en 2020.

El video de Del Potro con los trabajos de rehabilitación

Del Potro debió operarse en junio, luego de sufrir un desprendimiento en su rodilla derecha durante el partido frente a Denis Shapovalov en el torneo de Queen's, previa de Wimbledon. "Quería contarles que, como seguro ya saben, me fracturé de nuevo la rodilla derecha y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente les pregunté cuál era la mejor opción pensando en la salud, en mi rodilla y no en el tenis. Me contestaron que sin dudas la operación era la opción correcta, así que lo voy a hacer mañana en Barcelona", explicó entonces el tandilense en otro video que publicó en las redes sociales.

Después de la operación, el tenista sorprendió al oficializar su noviazgo con Sofía "Jujuy" Giménez, conductora de TV. Una foto en el hotel Llao Llao, de Bariloche, publicada en el perfil de Instagram del deportista tandilense terminó por confirmar los rumores.