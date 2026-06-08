La decisión editorial de L’Equipe tras el título de Zverev en Roland Garros que no olvida las denuncias por maltrato

Alexander Zverev logró atravesar sus propios límites este domingo en Roland Garros, ganando por primera vez un título de Grand Slam (había perdido tres finales). El alemán, que en la definición derrotó en cinco sets al italiano Flavio Cobolli, aprovechó, de cierta manera, las ausencias de Jannik Sinner (eliminado sorpresivamente en la segunda ronda), Carlos Alcaraz (campeón de 2025, pero ausente en el tour por una lesión de muñeca) y Novak Djokovic (cayó en la tercera rueda). Su éxito, más allá de lo deportivo, no pasó inadvertido. Un ejemplo de ello fue la decisión editorial de L’Equipe, el prestigioso periódico deportivo francés.

El destacado medio periodístico, que suele tener una amplia cobertura de Roland Garros con numerosos periodistas, optó por publicar la noticia de Zverev en un lugar secundario de su portada de este lunes. Lo más importante de la tapa de L’Equipe fue el título de Metz en la Liga de Campeones Femenina de handball, todo un mensaje. Según un relevamiento, la última vez que el campeón masculino de Roland Garros no ocupó la foto principal de la tapa del emblemático diario francés fue en 2005, cuando Rafael Nadal ganó el primero de los catorce títulos en el polvo de ladrillo parisino. Pero el éxito del joven español fue relegado a un segundo plano por una masiva manifestación en apoyo a la candidatura de París para los Juegos Olímpicos de 2012.

Alexander Zverev besando la Copa de los Mosqueteros, tras vencer a Flavio Cobolli en la final Christophe Ena - AP

Esta vez, la razón parece ser otra. Puntualmente, las denuncias de exparejas de Sascha Zverev por maltrato físico y psicológico. De hecho, el periodista Julien Reboullet, uno de los más destacados del staff de L’Equipe, escribió un artículo titulado: “Una victoria que no eclipsa las acusaciones de violencia doméstica”.

“En la historia del tenis, ha habido algunas ocasiones en las que un título de Grand Slam ha estado acompañado de un asterisco que, en mayor o menor medida, ocultaba la vista del trofeo. Esto generalmente se relacionaba con cuestiones de justicia deportiva. Algunos ejemplos son el título de Petr Korda en Australia 1998, cinco meses antes de dar positivo por nandrolona, ​​y la victoria de Marin Cilic en el Abierto de Estados Unidos 2014, un año después de su suspensión de cuatro meses por el uso (posteriormente considerado involuntario) de un estimulante cardíaco. Finalmente, está la victoria de Jannik Sinner en Wimbledon el año pasado, apenas unas semanas después de haber cumplido una suspensión negociada de tres meses por negligencia relacionada con dos pruebas positivas por esteroides anabólicos", escribió Reboullet.

Y prosiguió, poniendo sobre la mesa a Zverev: “Roland Garros 2026 es un caso único. Hubiéramos preferido contar, sin reservas, la extraordinaria historia de un niño que crecería para ser un gran jugador, pero que, veinte años antes de ganar finalmente el torneo de tenis más exigente del mundo, gracias a una tenacidad inmune a innumerables oportunidades perdidas, soportó las burlas de sus compañeros porque llevaba consigo un extraño dispositivo para controlar su diabetes. Diabetes que llevaría a los médicos a decirles a sus padres que realmente no tenía sentido encaminar a su hijo hacia una carrera como campeón. Un guion de película”.

La portada de L’Equipe de este lunes

La portada de L'Equipe de este lunes, con Zverev relegado por el título europeo de Metz en handball femenino

“Hoy, sin embargo, el contexto actual ensombrece la celebración de su éxito. Zverev ganó el Abierto de Francia, y nadie puede arrebatárselo. Pero Zverev también ha sido acusado dos veces de violencia doméstica por dos exparejas, una de las cuales presentó una denuncia. Condenado en 2023 por una orden penal y multado con 450.000 euros por 'agresión y lesiones’, el actual número 3 del mundo apeló. Hace dos años, en Berlín, el Tribunal decidió que el caso no llegaría a su conclusión, ya que la demandante, Brenda Patea, y el acusado habían llegado a un acuerdo, deseando pasar página, sobre todo por el bien de su hijo", continuó en el artículo.

Y concluyó: “Zverev pagó 150.000 euros al Tesoro alemán y 50.000 euros a organizaciones benéficas. Según la ley alemana, el pago de esta multa no constituye una admisión de culpabilidad. El proceso concluyó sin que constara en sus antecedentes penales. Seguirá siendo considerado inocente en un caso que ya no será resuelto por los tribunales. Todos tendremos que lidiar con eso. Ellos, él, tú, nosotros”.

Hace 21 años, por otra razón...

Pour la première fois depuis 21 ans, le vainqueur de Roland-Garros ne figure pas à la Une de @lequipe. 😳



En 2005, le premier sacre de Rafael Nadal avait été relégué au second plan par un rassemblement en soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012. 🗞️ pic.twitter.com/da9orBIzDT — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) June 8, 2026

Otro medio francés, RMC Sport, también publicó un artículo con el mismo concepto. El título fue: “Por qué la victoria de Alexander Zverev avergüenza al mundo del tenis”. Y en su contenido dice que “si bien finalmente ha roto su mala racha en los Grand Slam, el alemán aún enfrenta acusaciones de violencia doméstica”.

El mismo medio apuntó que, entre los tenistas, “las felicitaciones públicas han sido escasas”. Y añadió: “Si bien la número uno del mundo en dobles, Taylor Townsend, dijo estar ‘feliz’ por Zverev, otros, como Iga Swiatek, prefirieron elogiar la actuación del subcampeón Flavio Cobolli”.