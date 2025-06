La pesadilla de los N° 1 del tenis, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, tras caer en las finales de Roland Garros

Las finales individuales del último Roland Garros, el 7 y 8 de este mes, respectivamente, resultaron una pesadilla para ambos líderes del ranking ATP y WTA: Jannik Sinner y Aryna Sabalenka. El italiano cayó frente al español Carlos Alcaraz tras haber estado arriba dos sets a cero y contado con tres match points seguidos en el cuarto parcial. Mientras que la bielorrusa perdió frente a la estadounidense Coco Gauff luego de haber ganado el primer set. Las definiciones en París les dejaron heridas que continúan abiertas.

La mirada perdida de Jannik Sinner tras perder la final de Roland Garros Thibault Camus - AP

“A menudo me lamento de los tres puntos de partido que dejé escapar ante Alcaraz en Roland Garros. Son cosas que pasan, y no sé qué pasará en el futuro. Eso no es lo más importante, pero debo olvidar las cosas negativas y ver qué puedo hacer aquí en Halle“, dijo Sinner antes de iniciar la gira sobre césped, en el ATP 500 alemán (debutará este martes frente al local Yannick Hanfmann).

Y agregó, con crudeza: “Tras la final de Roland Garros he pasado varias noches sin dormir, aunque creo que todo va a mejor (...) Mi familia y mis amigos me apoyan, y eso es lo más importante para mí. El tenis es importante en mi vida, pero mi familia y mis amigos lo son más. Pero sigo pensando a menudo en ese partido". El match, de cinco horas y 29 minutos, resultó el más largo de la historia de Roland Garros, superando las 4h42m de 1982, cuando el sueco Mats Wilander le ganó a Guillermo Vilas en cuatro sets.

El saludo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tras la victoria del español en la final del Abierto de Francia Thibault Camus - AP

Sabalenka, la mejor raqueta del circuito femenino, había tenido palabras muy poco oportunas tras perder la definición en el Bois de Boulogne. Puntualmente, le restó méritos a Gauff. La tenista nacida en Minsk sentenció que había sido “la peor final” que había jugado y que Gauff había ganado el partido “no porque jugó increíble, sino porque cometí todos esos errores”. Es verdad que Sabalenka padeció demasiados errores no forzados (70), pero también es verdad que la norteamericana demostró un valioso rendimiento y la llevó al límite.

Lo cierto es que varios días después Sabalenka reflexionó sobre sus declaraciones y se disculpó. “Fue muy poco profesional por mi parte. Me dejé llevar por mis emociones. Me arrepiento absolutamente de lo que dije entonces. Todos cometemos errores. Sólo soy un ser humano que sigue aprendiendo en la vida. Creo que todos tenemos esos días en los que perdemos el control. Pero lo que también quiero decir es que le escribí a Coco después, no inmediatamente, pero hace poco”, contó Sabalenka durante una entrevista en Eurosport Alemania, previa a su debut en el torneo WTA 500 de Berlín.

El lamento de Aryna Sabalenka durante la última final de Roland Garros: cayó ante Coco Gauff en tres sets DIMITAR DILKOFF - AFP

Sabalenka, dos veces campeona de Australia y una del US Open, logró su mejor actuación en Roland Garros en la última edición (antes, sólo había sido semifinalista en 2023). La bielorrusa acentuó que le escribió a Gauff para disculparse y “asegurarse de que sabía que merecía absolutamente ganar el torneo y que la respeto. Nunca fue mi intención atacarla".

Coco Gauff, la campeona de Roland Garros, aplaudida por la leyenda belga Justine Henin; detrás, Aryna Sabalenka Christophe Ena - AP

Y agregó: “No estuve muy inteligente en esa rueda de prensa. No estoy necesariamente agradecida por lo que hice. Me llevó un tiempo volver atrás y pensar en ello, abordarlo con los ojos abiertos y entenderlo. Así que aprendí mucho. Sobre todo, una cosa: siempre trato a mis rivales con mucho respeto, gane o pierda. Sin ese respeto, no estaría donde estoy hoy. Así que fue una lección dura pero muy valiosa para mí" concluyó la N° 1, que debutará este miércoles en Berlín ante la suiza Rebeka Masarova (112°).