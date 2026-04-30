Carlos Alcaraz podría perderse la temporada completa, según un especialista en cirugía ortopédica

Alarma en el mundo del tenis. La tenosinovitis de De Quervain, el nombre técnico de la lesión que afecta al número 2 del mundo, el español Carlos Alcaraz, podría hacerle perder la temporada completa y hasta obligarlo a cambiar la técnica del golpe de drive. El riesgo del quirófano también está ahí. “Desde su propio equipo impera el secretismo y no se dice el alcance de la lesión que padece en la muñeca derecha”, publicó EFE, la principal agencia de noticias de España.

Ese fue el escenario que planteó José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, que dirige -junto con el doctor Pedro Guillén- la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). El tenista de El Palmar (Murcia), que arrancó la temporada de forma brillante, conquistando el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, ya se bajó del Masters 1000 de Roma (del 6 al 17 de mayo) y de Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio); tampoco está claro si jugará en Wimbledon, el Grand Slam sobre césped, que comenzará el 29 de junio. “Ni él ni su entorno aportan detalles sobre la lesión, tras las pruebas a las que se ha ido sometiendo”, apuntó EFE.

Carlos Alcaraz con una férula que le inmoviliza la muñeca y el antebrazo derechos

Cuando Alcaraz anunció su ausencia en el Masters 1000 de Madrid, no se conocieron detalles sobre el diagnóstico de su lesión. Sí se lo observó con una férula en la muñeca y el antebrazo derechos. Sí trascendió que la lesión sería una tenosinovitis de De Quervain, que es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. “Es una dolencia común en los tenistas y que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento”, amplía EFE.

“Es un problema que se resuelve con reposo y tratamiento en muchos de los casos y en ese sentido no es algo preocupante, pero hay muchos tipos de lesiones y aquí resulta obvio que nos falta información“, apuntó Martínez Romero. Y agregó: ”Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un período de entre cuatro y seis semanas, pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada".

Carlos Alcaraz con una férula que le inmoviliza la muñeca y el antebrazo derechos

La agencia de noticias española detalló: “En el peor de los casos podría haber una lesión ósea o que el fibrocartílago triangular, que es una especie de menisco como el de las rodillas y que une el radio con la punta del cúbito y le da estabilidad a la muñeca, se pueda romper y eso conllevaría una intervención quirúrgica”.

“En este momento estamos hablando de elucubraciones pero si no hay lesión del tendón y no hay degeneración, la recuperación es total, pero larga; pero las complicaciones incluso podrían motivar que Carlos tuviera que cambiar la técnica de golpeo”, explicó Martínez Romero. A muchos en el mundo del tenis, el caso de Alcaraz les recordó al de Juan Martín del Potro, que sufrió lesiones -y cirugías- en ambas muñecas.

Carlos Alcaraz en la final de Montecarlo, ante Jannik Sinner, el 12 de abril: fue uno de los últimos partidos que jugó VALERY HACHE - AFP

“Creo que lo más importante es decir que, ante todo, el tenis necesita a Carlos. El tenis es un deporte mucho mejor cuando él está. Para mí es agradable cuando él está. Creo que va a volver más fuerte que antes, pero las lesiones siempre son duras, especialmente en la muñeca”, sentenció, en estas horas, el máximo rival de Alcaraz, el italiano Jannik Sinner (N° 1), que este viernes se medirá con el francés Arthur Fils, por las semifinales del Masters 1000 de Madrid.