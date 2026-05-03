Nadia Podoroska volvió a ganar un título profesional después de un año y ocho meses

La tenista argentina Nadia Podoroska encontró, en el W15 de Madrid, un torneo de la tercera categoría del circuito profesional, precisamente lo que buscaba: horas de competencia, ritmo y probar su cuerpo (y su mente). Lo logró, porque disputó ocho partidos (tres de la clasificación y cinco del cuadro principal), pero además se dio el gusto de ganar el trofeo. En la final, la rosarina derrotó a la española María García Cid (706° del ranking WTA) por 4-1 y retiro.

El título en el W15 de Madrid es el primero de Podoroska desde agosto de 2024, cuando ganó el 125K de Barranquilla x.com/clubbrezoosuna

“Una lástima que mi rival no haya podido terminar. Pero estoy muy contenta con todos los partidos de esta semana, las batallas después de tanto tiempo sin competir. Estamos trabajando muy bien con mi equipo”, dijo Podoroska, de 29 años, que -al no tener ranking- actuó en el torneo tras recibir una invitación para empezar desde la qualy. Fue hace unos días, en Junín II, el W35 correspondiente al circuito de la ITF, donde Podoroska pudo volver a competir después de una larga inactividad (441 días). Una lesión en el hombro derecho, que fue mutando en distintas dificultades físicas y emocionales, interrumpió su carrera.

Tras un extenso período de incertidumbre y dolencias, Podoroska está reencontrándose con el tenis profesional, poco a poco. El título en el modesto W15 de Madrid (US$ 15 mil dólares en premios) es el primero de Podoroska desde agosto de 2024, cuando ganó el 125K de Barranquilla.

Las declaraciones de Podoroska

. @nadiapodoroska gana el ITF W15 Brezo Osuna y nos cuenta cómo ha sido su semana durante el torneo para conseguir alzarse con la victoria 🏆

¡Enhorabuena Nadia! pic.twitter.com/3mcDWG8ZJl — Club Brezo Osuna (@clubbrezoosuna) May 3, 2026

“Jugué muchos partidos largos esta semana. Es lo que vine a buscar: la competencia y el ritmo de partidos, tener que tomar decisiones y jugar con tensión, con cansancio... Pude mantenerme competitiva en todos los partidos, mental y físicamente. Ahora toca seguir agarrando ritmo, subir el nivel, ir jugando torneos más grandes”, celebró Podoroska, semifinalista de Roland Garros 2020 y número 36 del ranking mundial en julio de 2021.

En la final del W15 de Madrid, Podoroska derrotó a la española María García Cid (706° del ranking WTA) por 4-1 y retiro x.com/clubbrezoosuna

Sobre los courts de superficie dura del Club Deportivo Brezo Osuna, en Madrid, Podoroska ganó, primero, tres partidos de la clasificación, frente a rivales españolas: Andrea Burguete Beltrán (1570° de ITF), María Trujillo Garnica (1586° de dobles de WTA) y Jordina Font (1700° de dobles WTA). Luego, en el main draw, antes de superar en la final a García Cid, venció a Marina Benito (España; 2275° de ITF), Monika Stankiewicz (Polonia; 831° de WTA en singles), Celia Cervino Ruíz (España; 918° de WTA en singles) y Marine Szostak (Francia; 693° en singles de WTA).