La serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía se jugará, por primera vez, en Neuquén

La Copa Davis se jugará, por primera vez, en Neuquén. El equipo argentino capitaneado por Javier Frana, tal como adelantó LA NACION hace tres semanas, recibirá en septiembre a Turquía -para tratar de mantener la categoría y clasificarse para los Qualifiers de 2027- en el Ruca Che, un estadio cubierto de la ciudad del norte patagónico, con capacidad para cinco mil espectadores.

La Asociación Argentina de Tenis primero quiso jugar en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, pero se habría descartado esa posibilidad por el valor del alquiler. Entonces, en la búsqueda de plazas que pudieran generar apoyo económico gubernamental y privado, se llegó a Neuquén, donde se encuentra el yacimiento petrolífero Vaca Muerta. YPF es uno de los sponsors principales de la AAT. Es más: la serie podría bautizarse “Copa Davis Vaca Muerta”.

El capitán Javier Frana hablando con Thiago Tirante, durante la serie de febrero pasado, perdida (3-2) ante Corea del Sur, de visitante Prensa AAT

Horacio Marín, presidente de YPF y extenista profesional, le confirmó a LA NACION que sólo restan detalles para la confirmación oficial. Es más, adelantó una curiosidad: los tenistas que participen de la serie de Copa Davis ingresarán en la cancha con el clásico mameluco de YPF.

En enero de 2024, ante LA NACION, en su primera entrevista como CEO de la empresa, habló sobre su pasión por el tenis. “Siempre quise jugar Wimbledon, y cuando lo logré -como junior-, tuve una adrenalina que no la pude explicar. Cuando empecé en la industria energética, siempre soñé con trabajar en YPF. Era mi Wimbledon”, confesó el platense, que hace un tiempo volvió a participar de las cenas con extenistas de su época, aunque confesó que no juega desde hace casi veinte años.

Horacio Marin, presidente de YPF, con LA NACION, en enero de 2024, hablando sobre su pasado como extenista Soledad Aznarez - La Nación

El Ruca Che fue “remodelado y mejorado en los últimos meses luego de cumplirse 30 años de su inauguración”, informaron desde el escenario. Frana, en conformidad con los jugadores que cite, deberá decidir si utilizan una superficie dura o de polvo de ladrillo. Si optan por esta última opción, las condiciones serán similares a las de las series de 2018 en San Juan, en el estadio Aldo Cantoni: la Argentina venció a Chile y a Colombia sobre superficie lenta y bajo techo.

El choque frente a Turquía, el primero de local desde febrero de 2024 [en Rosario, ante Kazajistán], será después del US Open, del 18 al 19 de septiembre o del 19 al 20. La elección de las fechas la realizará el equipo argentino.

Trabajos en el estadio Ruca Che de Neuquén, durante la remodelación que tuvo hace un tiempo: el sitio tiene 31 años de historia Gob. Pcia. de Neuquén

Los representantes del gobierno de Neuquén y de la AAT [cuyo presidente, Agustín Calleri, acaba de renovar su mandato hasta 2030] están en contacto desde hace tiempo y, muy pronto, el acuerdo se hará oficial. Tras la eliminación en la primera ronda de los Qualifiers, en febrero pasado, ante Corea del Sur en Busan [serie en la que hubo numerosas ausencias], el equipo argentino tendrá una muy buena oportunidad en el duelo ante Turquía, un rival accesible, que aparece 33° en el ranking de naciones de la Federación Internacional de Tenis, mientras que el equipo nacional se ubica en el 10° escalón. Se tratará del primer desafío como local para Frana, que asumió como capitán a comienzos de 2025 y, desde entonces, le tocó competir en Noruega, Países Bajos, Italia y Corea del Sur.