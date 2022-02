La transformación física de Carlos Alcaraz, una de las grandes joyas del tenis mundial

Precozmente habituado a conducir con seguridad en el circuito de tenis, el español Carlos Alcaraz (de 18 años, nacido en Murcia en 2003) ahora también podrá hacerlo en las rutas del mundo. Obtuvo su licencia para manejar automóviles a principios de mes, en el que es parte de otro objetivo cumplido. Profesional de las raquetas desde 2018, el actual número 29 del ranking no deja de evolucionar e impactar por su juego. Pero en estos tiempos, además, impresionó por su gran cambio físico que quedó todavía más en evidencia por jugar con musculosa, como en las primeras etapas de Rafael Nadal.

Carlos Alcaraz, esta semana en el Río Open: el español de 18 años impacta por su tenis y crecimiento físico. Rio Open/Fotojump

Con valiosos y tempranos registros en el tour, Alcaraz, que es entrenado por un exnúmero 1 del mundo (el Mosquito Juan Carlos Ferrero), dejó de ser un chico (si bien mantiene un rostro juvenil, con algunas marcas de acné) y ganó en músculo. La firma que lo viste, además, decidió proporcionarle una remera sin mangas que dejó al descubierto sus grandes brazos, como aquellos primeros años en los que Nadal lucía bíceps de superhéroe. “Era algo en lo que mi equipo y yo hemos puesto mucha atención en pretemporada. Queríamos hacer un cambio muy bestia para afrontar partidos largos, sabiendo que podía aguantar físicamente” , explicó Alcaraz el mes pasado, durante su actuación en el Abierto de Australia, donde quedó eliminado en la tercera ronda ante el italiano Matteo Berrettini.

Rafael Nadal, en 2006, cuando jugaba con una remera sin mangas que dejaba ver sus bíceps de superhéroe. EFE

El cambio atlético de Alcaraz coincide, también, con su mayoría de edad. “Carlos está dejando de ser un chico para convertirse en un hombre. Aún está en época de crecimiento a nivel físico y el momento es el ideal para trabajar ese aspecto”, apuntó Ferrero, campeón de Roland Garros 2003. “En su corpulencia hay parte de genética, pero el 80 por ciento es trabajo. El cambio mental que realizó y que se refleja en sus partidos también suma. Hizo una gran transformación no sólo en el tenis sino en muchas facetas de su vida”, detalló Alberto Lledó, preparador físico de Alcaraz, en un artículo del diario Marca escrito por el periodista Joan Solsona.

Alcaraz, que ya ostenta un título ATP (Umag, en julio de 2021; también ganó el Masters de la Next Gen, en Milán, pero no da puntos para el ranking), es capaz de ejecutar drives a 147 kilómetros por hora y posee una media de primeros saques de 217 km/h. Sigue una estricta alimentación y cuentan que es muy profesional. Come sushi (y otros tipos de pescados) antes de cada partido. “Cuando empezamos a trabajar con él tuvimos un problema: estaba en un porcentaje de grasa bajo. Al final con la suplementación y el cambio de hábitos hemos logrado el objetivo. De los 75 kilos que pesa, unos sesenta y tantos son de masa muscular” , amplió Lledó, integrante de la academia JC Ferrero Equelite Sport en la localidad de Villena, en la Comunidad Valenciana, donde se entrena Alcaraz.

“El chaval está creciendo y no sólo a nivel muscular sino también a nivel óseo. Habrá incluso ganado algunos milímetros de altura. Este proceso va a seguir hasta los 21 años” , añadió Lledó. Alcaraz, de 1,85 metro, puede entrenar su físico durante tres horas y media al día. Durante su última pretemporada trabajó en la fuerza, la resistencia y la velocidad. “Eso no quiere decir hierro y pesas. Habremos hecho sólo cuatro o cinco cargas. En ese tipo de entrenamiento aparecieron máquinas como la polea cónica excéntrica, que es lo mejor para sumar masa muscular, pero sin perder la velocidad que requiere el deporte”, explicó el preparador físico de la joya española. Claro, el desafío del equipo de Alcaraz es que el murciano gane fortaleza, pero sin pasarse de los límites y que ello le haga perder explosión o frescura en su juego y desplazamientos.

Uno de los entrenamientos del tenista español Carlos Alcaraz.

A fines de noviembre pasado se contagió de Covid-19 y no pudo competir en las Finales de la Copa Davis para España. Se confinó en su casa y la enfermedad alteró, un poco, su plan físico, pero su equipo le llevó una bicicleta fija, pesas y gomas para ir cumpliendo con las tareas que le hacían llegar a través de la pantalla. “Queremos un jugador elástico, flexible; siempre me ha gustado mirar mucho a Djokovic, cómo es capaz de sacar golpes ganadores en situaciones complicadas” , declaró Juanjo Moreno (fisioterapeuta y también PF de Alcaraz), en enero pasado en el diario español El Mundo, al periodista Javier Martínez, autor del libro “Rafael Nadal, retrato de un mito” (La Esfera).

Nacido en El Palmar, una localidad de 24.000 habitantes del municipio de Murcia, Alcaraz es un muchacho que asombra desde su primer raquetazo y que no tiene techo. Asume las responsabilidades y es consciente de las comparaciones. “Tiene la cabeza bien amueblada para asumir la presión y los halagos que su tenis provoca, así que estoy convencido de que lo veremos ganar algún grande y optar por el número uno. Es el relevo natural de Rafael”, aseveró, sin dudar, Toni Nadal, tío y formador del máximo campeón de trofeos de Grand Slam (21), en el diario El País.

Hace apenas un año era 141° del mundo y hoy, desde el Top 30, ya es uno de los jugadores que amenazan a los de la súper elite (nadie está tranquilo de cruzárselo en un cuadro principal). Su transformación física va de la mano con su progresión tenística, entendimiento del juego y corazón. Esta semana, en su debut en el ATP 500 de Río de Janeiro, ganó un punto -ante su compatriota Jaume Munar- tras hacer un pique de más de cinco metros para alcanzar y pasar una pelota que parecía perdida, provocando el delirio del público carioca. Terminaría ganando el match por 2-6, 6-2 y 6-1, instalándose en los 8vos de final. Fue, apenas, una acción aislada en el inicio de una carrera que tiene todo para dejar una huella en el tiempo.