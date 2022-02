Ranking ATP: el ingreso de Francisco Cerúndolo en el Top 100 y la distancia cada día más amplia entre Djokovic y Federer

Los jóvenes tenistas argentinos siguen dando pasos hacia adelante en el circuito. Luego de mucha búsqueda y trabajo, Francisco Cerúndolo, de 23 años, debutó en el Top 100 mundial esta semana. Tras superar la clasificación del ATP 250 de Buenos Aires y llegar hasta los cuartos de final (perdió con Diego Schwartzman), el jugador porteño subió siete escalones hasta el 100°.

De esta manera, es la primera vez que dos hermanos argentinos coinciden al mismo momento entre los mejores cien del mundo en singles de la ATP. Vale recordar que Juan Manuel Cerúndolo, de 20 años y ganador en 2021 del ATP 250 de Córdoba, ingresó en el Top 100 en octubre del año pasado y actualmente es 80°.

En el circuito internacional ya hubo casos de hermanos compartiendo el Top 100 en la misma época, con los alemanes Alexander y Mischa Zverev, y con los belgas Olivier y Christophe Rochus, por ejemplo.

Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, los primeros hermanos argentinos en coincidir al mismo momento en el Top 100 de la ATP. Gentileza hermanos Cerúndolo

Francisco Cerúndolo estrenará su condición de Top 100 esta semana en el ATP 500 de Río de Janeiro. Este martes debutará en la primera ronda ante el francés Benoit Paire. El vencedor de se duelo chocará en los 8vos de final con el noruego y reciente campeón de Buenos Aires, Casper Ruud (8° del mundo).

El certamen carioca tendrá varias raquetas argentinas en el main draw. Además de Cerúndolo, el Peque Schwartzman (subió un puesto hasta el 14°, saldrá adelantado y su rival será el español Pedro Martínez o el chino Juncheng Shang, 663°, que recibió el wild card que rechazó Juan Martín del Potro), Federico Delbonis (vs. el colombiano Daniel Galán), Facundo Bagnis (vs. el italiano Fabio Fognini), Federico Coria (vs. el chileno Cristian Garín) y Juan Ignacio Londero (superó la clasificación y se enfrentará con el español Albert Ramos Viñolas).

Tras alcanzar las semifinales del ATP porteño, Federico Delbonis debutará en el torneo de Río de Janeiro. Prensa Argentina Open

Además, en el polvo de ladrillo del Jockey Club de Río también competirá Sebastián Báez, que superó la qualy y esta semana estrena su mejor ranking histórico: 72° (+2). Su rival será el zurdo brasileño Thiago Monteiro.

El argentino Sebastián Báez estrenará su mejor posición histórica (72°) en el ATP 500 de Río, tras superar la clasificación. Prensa Cordoba Open

El primer favorito en el único certamen de categoría ATP 500 en la región sudamericana es el italiano Matteo Berrettini, 6° del ranking, que espera en los 8vos de final por el vencedor de Báez y Monteiro. Otra de las figuras del Río Open es el español Carlos Alcaraz (18 años, 29° del mundo), que debutará en la primera ronda ante su compatriota Jaume Munar.

Pella fuera del Top 100 y las 360 semanas de Nole

Entre los movimientos que se produjeron esta semana en el ranking de la ATP está involucrado el argentino Guido Pella, uno de los campeones de la Copa Davis 2016. Sin competir desde octubre del año pasado, el bahiense salió del Top 100 (es 101°).

Guido Pella, sin jugar desde octubre pasado, salió del Top 100. Archivo

La última vez que el zurdo de 31 años había estado fuera de las cien mejores raquetas había sido en la semana 26 de junio de 2017. El 24 de enero pasado, Pella y su mujer, Stephanie Demner, anunciaron que están esperando el nacimiento de su primera hija.

En lo más alto del ranking, asimismo, el serbio Novak Djokovic sigue haciendo historia. Sumó 360 semanas como número 1 del mundo, sacándole 50 semanas de distancia al segundo más exitoso en el rubro, el suizo Roger Federer (310).

Novak Djokovic, en enero en Australia, durante uno de los pocos ensayos que pudo tener antes de ser deportado.

Después de vivir un conflictivo paso por Australia (no jugó el Grand Slam y fue deportado tras no haberse vacunado contra el Covid-19), Nole planea regresar al tour en el ATP 500 de Dubai, desde el 21 del mes actual.