La violenta y obscena reacción de un tenista ruso cuando tenía el partido casi ganado: lo descalificaron

El ruso Svyatoslav Gulin tiene 22 años, es oriundo de Moscú y es uno de los tantos tenistas que trata de ganarse la vida en el circuito. Ubicado en el puesto 407° del ranking mundial. Durante esta semana, participaba en el certamen M25 de Sabadell, en España. Se trata de competencias correspondientes a la Federación Internacional de Tenis (FIT) que reparten premios por 25.000 dólares. De categoría inferior a los Challengers del ATP Tour. Su rival era el local Alejo Sánchez Quílez.

La curiosidad del desenlace fue que Gulin se imponía por 7-5, 3-6 y 3-0 y ventaja, cuando decidió tomar la red para definir el game. El passing de Sánchez Quílez se fue largo y amplió la diferencia a 4-0 y su saque. Partido casi ganado. Y ahí, lo insólito: el ruso reaccionó intempestivamente contra el juez de silla, con un gesto obsceno inentendible acompañado por la agresión verbal: “Tú, chúpame”, en perfecto castellano. Como no quedó satisfecho y se fue hacia el fondo de la cancha mascullando bronca, repitió la escena, dándose vuelta y mirando al juez. Por si no había quedado claro...

Sviatoslav Gulin tuvo un día de reacciones violentas Sports.ru

La insólita reacción de Gulin mereció la inmediata descalificación y el pase a la siguiente rueda de su rival Sánchez Quílez. El video del tenso momento se viralizó de inmediato, provocando toda clase de comentarios. Muchos de ellos solicitando una sanción “ejemplificadora”.

De acuerdo con algunas informaciones, el propio Gulin, al ser consultado por los medios rusos, adujo “haber agarrado del cuello al juez de silla luego del encuentro”. Y agregó que estaba arrepentido de sus reacciones, quizá, ya, tratando de bajar el impacto y el revuelo que provocaron los videos del hecho y, sobre todo, de atenuar las medidas disciplinarias que se tomen al respecto.

El gesto descalificador

Enojo y reacción obscena

El blog Sports.ru publicó: “Ahora, el ruso ya ha sido multado con 2000 euros. Un canal de Telegram sobre tenis, dirigido por un amigo suyo, lanzó una colecta con el mensaje: “Que Svyat siga jugando al tenis depende de vuestra ayuda”.

Y luego se contactó con Gulin vía Telegram: “El árbitro tomó una muy mala decisión dos puntos antes. Y después de eso mis nervios se rindieron y simplemente perdí el control. No pude contener mis emociones. Son sólo emociones. Todo se ha acumulado. ”¿Si me pasa esto a menudo? Sí, bastante a menudo. No puedo controlar mis emociones, pero trato de contenerlas. A veces con respiraciones. O con yoga".

La portada del blog ruso que habló con Gulin

Sobre la descalificación, Gulin expresó: “Es completamente incomprensible que mi rival haya pedido la descalificación. No podía perder con dignidad. No sé por qué lo exigió, aunque eso es asunto del juez. Cuando me fui, no saludé al juez y lamentablemente lo agarré del cuello y le grité. Me gustaría disculparme ahora. Yo pensé que nada más me darían una advertencia. Pero mi rival insistió con que me descalificaran y tres minutos después me comunicaron la decisión”.

El caso quedaría involucrado dentro de lo que la ATP entiende como “obscenidades en la cancha” y “abuso verbal”, que prevé fuertes sanciones, tanto económicas como deportivas.