Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la segunda jornada de actividad en el Foro Itálico se disputan partidos correspondientes a la ronda inicial de los torneos masculino y femenino
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Este miércoles continúa el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico y en la segunda jornada inicia el torneo masculino y continúa el certamen femenino, en ambos casos con partidos de la ronda inicial. La actividad comienza a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el certamen de varones, en el Campo Centrale se miden desde las 8 (hora argentina) el polaco Hubert Hurkacz vs. el alemán Yannick Hanfmann y, a continuación, el local Matteo Arnaldi (WC) choca con el español Jaume Munar.
En el BNP Paribas Arena el argentino Sebastián Báez abre el día frente al estadounidense Jenson Brooksby. Francisco Comesaña (Q) se presenta desde no antes de las 9 en el escenario Pietrangeli ante el alemán Jan-Lennard Struff mientras que Camilo Ugo Carabelli juega desde no antes de 7.30 vs. el ucraniano Alexander Shevchenko en el Court 2.
Los 32 mejores jugadores del ranking de la ATP están preclasificados y esperan rival en la segunda ronda. Entre ellos sobresalen Jannik Sinner (1°), ganador de los cuatro Masters 1000 del año y quien lleva cinco títulos consecutivos en certámenes de esta categoría; y el alemán Alexander Zverev (2°), quien es el el segundo máximo favorito ante la ausencia del último campeón, el español Carlos Alcaraz, por lesión.
Tomás Etcheverry (24°), el nuevo número 1 de la Argentina en el escalafón, y Francisco Cerúndolo (25°) también aguardan oponente en la segunda instancia.
Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Roma
Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma
- Rafael Nadal (España) - 10
- Novak Djokovic (Serbia) - 6
- Thomas Muster (Austria) - 3
- Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2
- Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
El torneo de mujeres, que comenzó el martes, también tiene a sus 32 mejores tenistas como preclasificadas y en la segunda ronda. Entre ellas están la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª), quien enfrentará a la checa Barbora Krejcikova; la kazaja Elena Rybakina (2ª), la estadounidense Coco Gauff (3ª) y la italiana Jasmine Paolini (9ª), la campeona defensora del título.
Los encuentros que sobresalen de este miércoles son, desde las 6 (hora argentina) en el Campo Centrale, Lucrezia Stefanini vs. la estona Jelena Ostapenko y, a continuación, Elisabetta Cocciaretto vs. la austríaca Sinja Kraus. Además, Solana Sierra, la única argentina en el cuadro principal, choca ante la germana Tamara Korpatsch desde no antes de las 8.30 en el Court 14.
Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Roma
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma
- Chris Evert (Estados Unidos) - 5
- Gabriela Sabatini (Argentina) / Concepción Martínez (España) / Serena Williams (Estados Unidos) - 4
- Maria Sharapova (Rusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 3
- Mónica Seles (Estados Unidos) / Martina Hingis (Suiza) / Amelie Mauresmo (Francia) / Jelena Jankovic (Serbia) / Elina Svitolina (Ucrania) - 2
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