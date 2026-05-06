Sebastián Báez debutó con una victoria en Roma y amplió a 6-0 su récord frente a estadounidenses en el año

En una temporada que comenzó con los mejores registros de su carrera sobre canchas duras y que después, incluso con los desafíos sobre polvo de ladrillo, su superficie favorita, perdió pimienta y se cargó de traspiés, cada triunfo es muy valioso para el tenista Sebastián Báez (65°). Y más si son en Masters 1000, los torneos de mejor jerarquía después de los Grand Slams. En Roma, en el arranque del Abierto de Italia, el argentino se impuso por 6-3 y 7-6 (10-8), en 1h42m, ante el estadounidense Jenson Brooksby (63°, de 25 años).

Sebastián Báez debutó en Roma, le ganó al estadounidense Brooksby y el kazajo Bublik será su próximo rival VALERY HACHE - AFP

A Báez, nacido en Billinghurst, le costó cerrar el partido en el BNP Paribas Arena, el segundo estadio en importancia del Foro Itálico, con capacidad para siete mil espectadores. Lo logró, recién, en el séptimo match point. Y así pudo ampliar a 6-0 su registro de la temporada ante rivales estadounidenses. Logró el 76% de primeros saques, ganando el 67% de puntos con ese primer servicio (37 de 55) y el 53% con el segundo (9 de 17), sin embargo, Brooksby (extop 35 hace cuatro temporadas) le rompió el saque tres veces. Báez mostró algunas dudas en el final del segundo set, seguramente producto de la falta de confianza que acarrea en estos meses (llegó a Roma después de ser eliminado en sus presentaciones en Madrid y Barcelona), pero finalmente halló claridad y crispó el puño.

En el séptimo match point

Got there in the end 🙌



On his 7th match point Sebastian Baez crosses the finish line thanks to a 6-3 7-6 win over Jenson Brooksby 👏 #IBI26 pic.twitter.com/3DlTY0ihNe — Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2026

Fue su victoria número 16 en certámenes de Masters 1000 para Báez, la primera desde Montecarlo, el mes pasado, ante el suizo Stan Wawrinka.

El próximo rival de Báez (25 años) será el kazajo que nunca pasa inadvertido: Alexander Bublik, noveno cabeza de serie en el Abierto de Italia. Se enfrentaron una vez, por la primera ronda del Masters 1000 de Miami 2025 (sobre superficie dura) y ganó el europeo, por 6-3 y 6-4. Alguna vez, Bublik dijo “odiar” el polvo de ladrillo, pero la temporada pasada consiguió sus mejores resultados en canchas lentas: ganó los títulos de Gstaad y Kitzbühel, además de ser cuartofinalista de Roland Garros.

Lo más destacado de Báez vs. Brooksby

Trungelliti y Ugo Carabelli, eliminados

El tenista santiagueño Marco Trungelliti, de 36 años, disfruta del estatus que persiguió durante toda su carrera, el de ser top 100 (hoy es 78°, fue 76° el mes pasado), y que le permite jugar los cuadros principales de los mejores certámenes. Debutó en el main draw de Roma contra el estadounidense Zachary Svajda (90°), pero su satisfacción no pudo ser completa: en el court 14, tras ganar rápidamente por 6-0 el primer set, perdió el segundo y el tercero, por 6-4 y 7-6 (7-4), en dos horas y doce minutos.

Marco Trungelliti perdió en la primera ronda de Roma captura

Trungelliti, que contó con el apoyo de una buena porción del público, lidió con molestias en la rodilla izquierda (de hecho, jugó con una cinta médica en la zona), pero, más allá de eso, bajó su efectividad en el saque y cometió quince errores no forzados con el drive y ocho con el revés. Fue la primera victoria de Svajda sobre polvo de ladrillo a nivel ATP (sólo tenía un partido en esas condiciones, en Houston, en marzo).

En un partido de casi tres horas en el court 12 del Foro Itálico, en un clima muy ruidoso, el kazajo Aleksandr Shevchenko (85°) derrotó al porteño Camilo Ugo Carabelli (61°) por 6-3, 4-6 y 7-6 (7-5), por la primera ronda.