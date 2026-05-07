Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Roma, el quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el sexto en la femenina. Se disputan varios partidos correspondientes a la primera ronda y otros a la segunda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición de cuatro argentinos: Mariano Navone (44° del ranking ATP), Román Burruchaga (56°), Thiago Tirante (69°) y Juan Manuel Cerúndolo (72°). La ‘Nave’ se enfrenta al canadiense Denis Shapovalov (37°), ‘Burru’ juega contra el italiano Mattia Bellucci (80°), Tirante choca con el local Gianluca Cadenasso (196°) y ‘Juanma’ se cruza con el chileno Cristian Garín (104°).

El menor de los hermanos Cerúndolo buscará meterse en la segunda ronda del Roma Open 2026 VALERY HACHE - AFP

En el campeonato de mujeres, en tanto, debutan varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de seis integrantes del Top 10: Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), Elena Rybakina (2°), Cori Gauff (4°), Amanda Anisimova (6°), Mirra Andreeva (7°) y Jasmine Paolini (8°). La bielorrusa se mide con la checa Barbora Krejcikova (53°), la kazaja con la griega Maria Sakkari (47°), ‘Coco’ con la checa Tereza Valentova (48°), Anisimova con la letona Jelena Ostapenko (36°), la rusa con la croata Antonia Ruzic (59°) y la campeona en ejercicio con la francesa Leolia Jeanjean (127°). Además, la argentina Solana Sierra (72°) se enfrenta a la ucraniana Anhelina Kalínina (93°).

Solana Sierra, la argentina de mejor presente, vuelve a jugar en Roma este jueves @MutuaMadridOpen

Horarios de los partidos más destacados

No antes de las 5 : Maria Sakkari vs. Elena Rybakina

: Maria Sakkari vs. Elena Rybakina 6 : Antonia Ruzic vs. Mirra Andreeva

: Antonia Ruzic vs. Mirra Andreeva No antes de las 7.10 : Román Burruchaga vs. Mattia Bellucci

: Román Burruchaga vs. Mattia Bellucci No antes de las 8 : Jasmine Paolini vs. Leolia Jeanjean

: Jasmine Paolini vs. Leolia Jeanjean No antes de las 8.20 : Juan Manuel Cerúndolo vs. Cristian Garín

: Juan Manuel Cerúndolo vs. Cristian Garín No antes de las 8.20 : Jelena Ostapenko vs. Amanda Anisimova

: Jelena Ostapenko vs. Amanda Anisimova No antes de las 9.10 : Coco Gauff vs. Tereza Valentova

: Coco Gauff vs. Tereza Valentova No antes de las 9.30 : Thiago Tirante vs. Gianluca Cadenasso

: Thiago Tirante vs. Gianluca Cadenasso No antes de las 9.30 : Solana Sierra vs. Anhelina Kalínina

: Solana Sierra vs. Anhelina Kalínina No antes de las 10.40 : Mariano Navone vs. Denis Shapovalov

: Mariano Navone vs. Denis Shapovalov No antes de las 15.30: Aryna Sabalenka vs. Barbora Krejcikova

Aryna Sabalenka, finalista del Masters 1000 de Roma 2025, sueña con consagrarse en 2026 Manu Fernández - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.