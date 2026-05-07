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Thiago Tirante estrenó su mejor ranking y se impuso en su debut en el Masters 1000 de Roma
Derrotó al invitado local Gianluca Cadenasso; juegan Navone, Solana Sierra y quedó eliminado Burruchaga
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El tenista argentino Thiago Tirante, de 25 años, estrenó su ranking ATP más destacado (69°) con una victoria en el polvo de ladrillo del Foro Itálico. Por la primera ronda del Masters 1000 de Roma, venció por 6-7 (5-7), 6-4 y 6-0 al invitado local, Gianluca Cadenasso (183°), en dos horas y nueve minutos.
En la mejor temporada de su carrera, el platense alcanzó su quinta victoria a nivel Masters 1000, los torneos de mayor jerarquía después de los Grand Slams. En el court Supertennis Arena, con capacidad para tres mil espectadores, el bonaerense remontó un desafío que empezó siendo espinoso, logró 21 tiros ganadores de drive, anotó ocho aces, no cometió dobles faltas, logró el 56% de primeros servicios, ganando el 81% de puntos con el primer saque (38 de 47) y el 65% con el segundo. Le rompió el saque a Cadenasso en cinco oportunidades.
El próximo rival de Tirante en Roma será el británico Cameron Norrie, 19° del mundo y cabeza de serie número 17. Tienen sólo un enfrentamiento entre ambos y fue hace unos días, por la tercera ronda de Madrid: ganó el zurdo europeo entrenado por el argentino Facundo Lugones por 7-5 y 7-6 (7-5). En el ranking en vivo, Tirante (entrenado por Miguel Pastura) sube seis lugares, hasta el 63°.
En el primer turno, Burruchaga cayó ante el local Mattia Belluci por 6-4 y 6-4 en una hora y 54 minutos de juego.
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