La WTA, la entidad que maneja el tenis femenino profesional, había hallado en China a un socio estratégico que le aseguraba la organización de torneos (incluido el certamen de Maestras, al final de la temporada) y un fuerte respaldo económico. Sin embargo, dos situaciones sacudieron los cimientos: la pandemia y las limitaciones que el Covid-19 provocó en el gigante asiático, y el caso de la tenista Peng Shuai, que estuvo desaparecida durante un período luego de acusar públicamente a un ex viceprimer ministro de China de agresión sexual, un hecho que generó un cimbronazo. En medio de ese escenario, la WTA mantuvo su intención de seguir creciendo e igualar los premios con el tour masculino. Pero el trabajo no ha sido sencillo y, en las últimas horas, un dirigente del mundo de las raquetas advirtió que la WTA está en peligro de bancarrota si no se fusiona con la ATP.

La polaca Iga Swiatek, número 2 del ranking, una de las figuras del circuito

La alarma pública la encendió Yuriy Polskiy, vicepresidente de la federación de tenis de Kazakhstán, un dirigente que responde directamente a Bulat Utemuratov, quien es un hombre poderoso de ese país, ostenta una fortuna de 2,4 miles de millones de dólares (según Forbes) y ganó protagonismo en el ámbito de la dirigencia tenística, ya que además de ser el presidente de la federación de ese país, es quien suele estar en el armado del equipo de Copa Davis y está detrás del crecimiento de Elena Rybakina, la rusa convertida en kazaka que ganó el título individual en Wimbledon 2022.

Según Polskiy, de no producirse la fusión entre la ATP y la WTA, el organismo femenino podría ir a la ruina. “En la WTA están en una mala situación y podrían caer en bancarrota en 2026 o 2027 si su situación financiera no cambia (...) El acuerdo entre la WTA y la ATP sería un asunto de supervivencia para la WTA y de reputación para la ATP. Los líderes de la ATP no quieren que la WTA colapse porque estaría mal visto. La ATP está en un buen momento financiero, el circuito tiene reservas y fondos para tenistas retirados. La ATP está explorando estas opciones, la pregunta es: ¿en qué condiciones se podría lograr el acuerdo? No está claro cómo sería la participación de la ATP y cuánto estaría dispuesta en subsidiar a la WTA”, declaró Polskiy en el medio ruso Championat.

Bulat Utemuratov junto con el equipo kazako de la Billie Jean King Cup Twitter

El dirigente kazako también afirmó que hay torneos femeninos que no generan los mismos beneficios que los masculinos: “Hay que entender que la igualdad de premios no significa que la Billie Jean King y el WTA Tour generen los mismos beneficios que sus homólogos masculinos. Es la realidad, el tenis masculino atrae a una audiencia más grande . La ATP propone agrupar todos los derechos para venderlos en un paquete de torneos ATP y WTA. Y las cadenas deben comprar los derechos del torneo WTA si quieren comprar los del torneo ATP. Eso infla artificialmente el valor de la WTA”.

Las declaraciones de Polskiy retumbaron en la WTA. El CEO de la entidad femenina, Steve Simon, se refirió a esas afirmaciones, negando que la organización esté pasando por una difícil situación financiera. Simon, en Sport Poland, aseguró que no se plantea de momento la opción de fusionarse con la ATP. “La WTA está en una buena situación financiera. No consideramos una fusión con la ATP y estamos ilusionados con nuestro fuerte futuro en el que continuaremos creciendo y expandiendo el tenis femenino. A comienzos de este año la WTA anunció un incremento de 400 millones de dólares en compensación a las jugadoras durante los próximos 10 años, manteniendo la posición de la WTA como organización líder del deporte femenino a nivel mundial”.

Steve Simon, presidente y director general de la WTA

Hace tiempo que la WTA está buscando alternativas para continuar potenciando su marca, aumentar los patrocinios y achicar la brecha económica que todavía existe con el circuito masculino . En marzo pasado, anunció un fuerte acuerdo estratégico con CVC Capital Partners, una compañía global de capitales privados que, en su momento, se involucró invirtiendo en la Fórmula 1 y en La Liga española de fútbol, entre otros mercados. La entidad, con sede central en Luxemburgo, se comprometió a hacer una inversión de US$ 150 millones a cambio de una participación del 20% de una nueva subsidiaria comercial llamada WTA Ventures. “(El acuerdo) tiene el objetivo de elevar aún más el perfil del tenis femenino y acelerar el crecimiento comercial en beneficio de los aficionados, jugadoras, torneos y otras partes interesadas”, anunció la WTA sobre una acción que presentó como parte de la “nueva era”.

Elena Rybakina, tras ganar el título de Wimbledon en 2022, celebrando en el palco con Bulat Utemuratov, el poderoso presidente de la federación de Kazakhstán Visionhaus - Getty Images Europe

Si bien las bolsas de premios económicos se igualaron para los hombres y las mujeres en los cuatro torneos de Grand Slam, la diferencia en el prize money en muchos otros torneos independientes de la gira se ampliaron, incluso, hasta un 70% .

Más allá de las miradas de cada uno sobre las virtudes y falencias del circuito femenino profesional, se sospecha que la sentencia del dirigente kazako tiene una porción de interés político/dirigencial en el medio. No es equivocado pensar que detrás de semejante declaración haya algún interés generado por Utemuratov, una suerte de “jefe” de Polskiy y alguien que tiene distintas aspiraciones de seguir creciendo y ganando poder en el mundo internacional de las raquetas.

