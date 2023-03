La WTA recibe una inversión de capital privado de US$ 150 millones con el objetivo de ampliar el mercado y llevar al tenis femenino al “siguiente nivel”

escuchar

La WTA, el organismo que gestiona el tenis femenino profesional desde hace cinco décadas, busca seguir potenciando su marca, aumentar sus patrocinios y achicar la brecha económica que todavía existe con el circuito masculino. Con ese deseo, anunció un fuerte acuerdo estratégico con CVC Capital Partners, una compañía global de capitales privados que, en su momento, se involucró invirtiendo en la Fórmula 1 y en La Liga española de fútbol, entre otros mercados.

La entidad, fundada en 1981 y con sede central en Luxemburgo, realizará una inversión de US$ 150 millones a cambio de una participación del 20 % de una nueva subsidiaria comercial llamada WTA Ventures. “(El acuerdo) tiene el objetivo de elevar aún más el perfil del tenis femenino y acelerar el crecimiento comercial en beneficio de los aficionados, jugadoras, torneos y otras partes interesadas en el juego”, anunció la WTA sobre una acción que presentó como parte de la “nueva era” . La WTA aclaró que, al margen del nuevo socio, seguirá teniendo la responsabilidad sobre la reglamentación y los calendarios del circuito.

La WTA perdió valiosos ingresos debido a la suspensión de torneos en China y busca potenciar su marca global Christopher Pike - Getty Images Europe

“La ambición es hacer crecer materialmente el tenis profesional femenino. Hacer crecer nuestro perfil, su valor, el dinero del premio”, dijo el presidente y director ejecutivo de la WTA, Steve Simon. El WTA Tour está armado por jugadoras que representan aproximadamente a 80 países y que compiten en más de 70 torneos de todos los continentes durante cada temporada. En ese contexto, CVC Capital Partners se enfocará en tratar de generar ingresos mediante la gestión, por ejemplo, de las ventas de sponsors y derechos de TV.

Si bien las bolsas de premios económicos se igualaron para los hombres y las mujeres en los cuatro torneos de Grand Slam, la diferencia en el prize money en muchos otros torneos independientes de la gira se ampliaron, incluso, hasta un 70 %. En noviembre pasado, la francesa Caroline García ganó el torneo de Maestras en Fort Worth (Texas), adjudicándose un cheque de US$ 1,57 millones del total de cinco millones que repartió la WTA. Esa cifra total hizo ruido en el circuito, claro, ya que el ATP Finals (masculino), que se disputó en Turín en el mismo mes, entregó un prize money récord, de US$ 14,75 millones.

La WTA perdió valiosos ingresos económicos debido a la suspensión de torneos en China. El organismo había encontrado en el gigante asiático a un aliado fundamental, que le aseguraba varias ciudades para la organización de torneos y un respaldo monetario crucial: en enero de 2018, la Asociación de Tenis Femenino firmó un acuerdo por diez años para trasladar el WTA Finals (el torneo de Maestras) a Shenzhen, con 14 millones de dólares en premios en su primer año como anfitrión (2019). Sin embargo, dos situaciones alteraron lo planificado: primero, la pandemia y las limitaciones que el coronavirus provocó en el país asiático.

El director ejecutivo y presidente de la gira femenina de tenis (WTA), Steve Simon

Luego se produjo el traumático caso de la extenista Peng Shuai (14° del ranking en 2011), que estuvo desaparecida durante un período después de acusar públicamente a un ex viceprimer ministro de China de agresión sexual. En su momento, la WTA anunció que no restablecerá los torneos en China hasta que pueda tener contacto directo con la deportista y las autoridades de ese país realicen una investigación transparente sobre sus acusaciones realizadas. El hecho, todavía, no está aclarado.

Simon, en las últimas horas, comunicó que habrá a finales de este mes se tomará una decisión sobre dónde celebrar las Finales de la WTA de esta temporada. Además, según la agencia AP, el funcionario dijo que la inversión de CVC Capital Partners está “completamente desvinculada de cualquiera de esos problemas” [de los referidos al cierre del tenis en China].

Para el mundo del tenis un acuerdo como el que acaban de anunciar la WTA y CVC Capital Partners también representa un desafío extra luego de la desprolija y fallida inversión externa que una compañía privada (Kosmos, presidida por el exfutbolista de Barcelona Gerard Piqué) hizo en el mundo de las raquetas (en la Federación Internacional de Tenis, impulsando un histórico cambio de formato de la Copa Davis). En 2018, la empresa española se comprometió a desembolsar 3000 millones de dólares por 25 años, pero Kosmos se retiró recientemente del negocio y demandará a la ITF.

La WTA busca hacer crecer materialmente el tenis femenino (su perfil, valor y premios en metálico). Y tiene el apoyo de las jugadoras, como el de la polaca y número uno del ranking, Iga Swiatek , que expresó: “Estoy orgullosa de ser parte de la WTA, ya que están comprometidas con la innovación del deporte, la inversión en las jugadoras y la promoción de nosotras en todo el mundo. Estoy inspirada para ser parte de la evolución”.

CVC Capital Partners, según su web oficial, es un “administrador de inversiones alternativas globales” con más de 137 mil millones de euros en activos bajo administración. Posee 25 oficinas locales en Europa, Australasia y las Américas, y realizó inversiones en la Fórmula Uno, el Moto GP, el rugby, la Liga Francesa de Fútbol, La Liga de España y el cricket en India.

Simon se mostró “emocionado por el próximo capítulo de la WTA”, justamente, en la temporada en la que se celebran los 50 años de la fundación de la entidad, con Billie Jean King como bandera en 1973. Este paso comercial buscará llevar el tenis femenino “al siguiente nivel”.