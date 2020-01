La imagen de la última cirugía, en junio de 2019, en Barcelona Crédito: Instagram

Una nueva operación para Juan Martín del Potro. La lesión en la rótula de su rodilla derecha sigue provocándole molestias, y luego de algunos meses de tratamientos y entrenamientos específicos, lo llevó a tomar una nueva decisión: volver a operarse. Ésta será su sexta operación. Aquí, un repaso de todos sus pasos por el quirófano.

Mayo de 2010. Pocos meses después de ganar el US Open 2009, el tandilense ingresó en el túnel de las lesiones graves. Durante el Abierto de Australia comenzaron los dolores en la muñeca derecha. Finalmente, el 4 de mayo fue operado por el doctor Richard Berger, director de Cirugía de Mano de la Mayo Clinic de Rochester, por una lesión en el tendón cubital del extensor carpiano de la muñeca derecha. Tras cinco meses de inactividad, volvió a jugar en octubre de ese año, en Bangkok y Tokio, y cerró allí su temporada. En 2011 regresó a la actividad con normalidad.

Marzo de 2014. Arrancó el año con el título en Sydney, pero la muñeca izquierda lo paralizó, se retiró en el torneo de Dubai en febrero y el 24 de marzo regresó a la clínica Mayo, en Rochester, nuevamente a las órdenes del doctor Berger, pero esta vez para operarse la muñeca izquierda, necesaria para pegar el revés. Se trataba de un esguince ligamentario de grado 1 en la muñeca izquierda, pero en la operación se descubrió que el daño en los ligamentos de la muñeca era peor del que habían arrojado los estudios de imagen de alta resolución obtenidos antes de la cirugía.

Enero de 2015. Después de una muy buena pretemporada, volvió a jugar en Sydney, pero desistió de jugar el Abierto de Australia. Viajó a Estados Unidos y de inmediato se sometió a una nueva intervención quirúrgica en la Clínica Mayo, la segunda en la muñeca izquierda, esta vez por un sobrehueso. El 20 de enero escribió: "Hace unas horas estaba en Australia, hoy en la Clínica Mayo. Por recomendación de mi médico, me sometí a una pequeña cirugía para solucionar el problema que me causaba dolor en la muñeca. Hoy estoy con más ganas que nunca para volver a la cancha más temprano que tarde, jugar al tenis sin molestias y disfrutar del cariño de ustedes. Comenzaré la rehabilitación en dos semanas. Gracias por todo!!"

Junio de 2015. Después de actuar en Miami (en marzo) y perder en la primera rueda, y sin mejoras pese a los distintos tratamientos, se operó por tercera vez de la muñeca izquierda. "No quiero pelearme con el tenis, no quiero llegar a odiar este deporte y prefiero tomarme el tiempo que sea y empezar a recuperarme como persona y dejar de lado al tenista y al jugador. Este último tiempo, desde el torneo en Miami, he pasado semanas y meses complicados (...) No me rindo, no me doy por vencido, y durante este tiempo estuve buscando alternativas a la lesión. Si algo no puedo dejar de hacer es luchar por lo que más quiero, que es jugar al tenis", indicó poco antes de la intervención. Volvió a jugar en Delray Beach en febrero de 2016, después de 327 días sin competencia.

Junio de 2019. En Barcelona, fue operado por la fractura de la rótula derecha. En dicha cirugía, se procedió a la exéresis del fragmento. La intervención la realizaron los doctores Jaume Vilaró y Ángel Ruiz Cotorro. La lesión había ocurrido en octubre de 2018 durante el Masters 1000 de Shanghai, cuando sufrió una fuerte caída sobre la rodilla derecha. Intentó volver tras cuatro meses, luego de un tratamiento no invasivo y reapareció en Delray Beach, pero las molestias no se alejaron por completo. Finalmente, luego de un resbalón y caída en el torneo de Queen's, en Londres, decidió someterse a la intervención en la rodilla. Desde entonces, no volvió a jugar. No pudo cumplir con la idea de jugar en octubre pasado en Estocolmo y Basilea, ni tampoco la exhibición que iba a tenerlo como protagonista frente a Roger Federer en el Parque Roca.

Enero de 2020. Este lunes 27, Del Potro será operado en Miami por el Dr. Lee Kaplan, y aún no se saben los tiempo de recuperación.