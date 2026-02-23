El gran salto de Tomás Etcheverry en el ranking tras su victoria en Río de Janeiro y los nueve argentinos en el Top 100

En la noche del domingo, en el Jockey Club de Río de Janeiro, Tomás Martín Etcheverry se dio un gusto grande, con mucho de celebración y, por qué no, una pizca de alivio. Con un gran triunfo sobre el chileno Alejandro Tabilo, tras más de tres horas de batalla -a las que se sumaron otras casi cuatro horas de la semifinal ante Vit Kopriva-, el platense descorchó el champán para celebrar su primer título ATP, nada menos que en un torneo de la serie 500. El Retu, como se lo conoce a Etcheverry, fue el tercer campeón argentino en Río, tras las victorias de Diego Schwartzman (2018), que además le entregó el trofeo de campeón, y Sebastián Báez, ganador en 2024 y 2025 en la Cidade Maravilhosa.

El día más feliz de mi vida.



Soy Campeón ATP 🤩



Gracias a todas las personas que me ayudaron a conseguir uno de mis mayores sueños. pic.twitter.com/VWWpMHZIPf — Tomás Etcheverry (@tometcheverry) February 23, 2026

En el polvo de ladrillo brasileño, Etcheverry lo dejó todo. Como premio, llegó a las 100 victorias en el circuito mayor y alzó su primer título ATP después de tres finales perdidas. La conquista del Río Open le permite sumar 500 puntos que, en lo numérico representan un buen salto en el ranking, desde el puesto 51° que ocupaba al comenzar el torneo, al 33° con el que amaneció este lunes.

Así, Etcheverry regresa al Top 40 después de un año. Su nueva posición, más cerca de su ranking más alto (27°, en febrero de 2024), le permitirá ingresar de manera directa en más torneos de las series Masters 1000, y lo dejan cerca también de quedar como un posible preclasificado en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Más aún, el jugador platense tendrá bastante por delante para tratar de seguir sumando. No tiene nada que revalidar en los próximos Masters 1000 de Indian Wells y Miami, tampoco en Roland Garros, y lo más trascendente que tiene por delante para defender son 200 puntos, en mayo próximo, por la semifinal que alcanzó en el torneo de Hamburgo del año pasado.

“Está contento Waly”, expresó Etcheverry hace unos días, en referencia a su entrenador, Walter Grinovero, que lo acompañó en Río. “Dice que ganar es siempre importante, estamos sumando muchos puntos para el ranking. Pero queremos ir por más y tengo que jugar mejor”, amplió el jugador platense, que por su victoria se llevó un premio de 461.835 dólares, menos los impuestos habituales. “Es un sueño hecho realidad, estaba deseando mi primer título, trabajé muy duro con mi equipo para lograrlo. Esto es increíble, todavía no lo puedo creer, es el mejor día de mi vida”, expresó el Retu apenas terminó el partido.

Atrás quedó el sinsabor de las tres finales perdidas previamente, en Houston y Santiago (2023) y Lyon (2024), todas sobre polvo de ladrillo. También los meses de oscuridad deportiva que transitó en 2025, durante una sociedad con Horacio de la Peña como entrenador en la que no llegaron los resultados esperados. Acaso por eso también, después de la final y antes de la premiación, no pudo evitar soltar las lágrimas de alegría, la emoción incontenible después de un logro que esperó y por el que luchó mucho tiempo.

“Tenía mucha presión por las tres finales que perdí. La primera fue muy dura para mí. Quería ser alguna vez campeón ATP, sentía que no se me venía dando, trabajé duro para que llegue este momento, y no puedo creer que se me dio, por las condiciones, y porque como estaba físicamente después de las semifinales, no creí que sería posible. Conseguí una energía extra en el segundo set que no sé de dónde vino, y pude revertir la situación. Uno sueña desde chico con este momento, y lograrlo en un 500, en el torneo más importante de Sudamérica es una locura”, contó el flamante ganador, con un tono de alivio también en su voz, luego de quitarse un peso de encima.

Tomás Martín Etcheverry, junto a su cuerpo técnico y allegados JOAO PIRES

Movimientos en el ranking

Tras disputarse el torneo de Río de Janeiro, segundo torneo de la gira sudamericana de canchas lentas, hubo un importante movimiento en cuanto a los jugadores argentinos. El único que no experimentó cambios fue Francisco Cerúndolo, que se mantiene como el jugador mejor ubicado de nuestro país, en el puesto 19°. Luego, Etcheverry (33°) se ubica ahora como el segundo argentino en el ATP Tour, con 1470 puntos, delante de Sebastián Báez (52°), que perdió en su debut en Río, no pudo defender por ende el título logrado en 2025 y retrocedió 20 posiciones.

Otro que perdió terreno fue Camilo Ugo Carabelli, con caída del 46° al 59° al no poder revalidar las semifinales de 2025 en Río. Como contrapartida, sí subieron Juan Manuel Cerúndolo, del 78° al 70°, que ostenta así el mejor ranking de su carrera, y el mismo logro vale para Thiago Agustín Tirante, que escaló del 92° al 76°.

La lista de argentinos en el Top 100 se completa con Mariano Navone (77°), que no tuvo una buena gira y cedió tres posiciones; tampoco le fue bien a Francisco Comesaña (82°, cae 19 escalones), y Román Burruchaga (96°), que ahora sí confirma su desembarco entre los 100 mejores del mundo por primera vez en su carrera.