La alegría que llegó a los 28 años: Guido Justo ganó en Tigre el primer Challenger de su carrera

A los 28 años, después de muchas temporadas en el tercer escalón del circuito profesional, el bonaerense Guido Iván Justo se dio un buen gusto y consiguió el primer título de su carrera en el AAT Challenger IEB+ Tigre I, al vencer en la final al correntino Lautaro Midón por 4-6, 6-3 y 6-0.

Ante unos 400 espectadores que colmaron las instalaciones del club Náutico Hacoaj, Justo completó una de las mejores semanas desde que es tenista profesional. Con la conquista de su primer trofeo en este tipo de competencias, también alcanzará su mejor posición en el escalafón mundial, colocándose dentro del top 275. Nacido en Adrogué el 17 de diciembre de 1997, Justo había entrado en el torneo como el 347° de la clasificación semanal del circuito.

Guido Iván Justo y su derecha en la final del domingo OMAR_ERRE

Tras los festejos, que incluyeron la invasión a la cancha central -que lleva el nombre de Diego Schwartzman- de todas las personas que acompañaron al tenista de Adrogué, Justo manifestó: “Estoy muy feliz de que se haya dado acá, delante de toda mi gente, que es una banda hermosa y los quiero mucho. Poder compartirlo con ellos es algo muy especial. Vengo trabajando mucho, fueron meses de cambios y de esfuerzo. Estoy feliz de que sea el primero y ojalá de muchos”.

Entrenado por Martín Rondina, Justo habló de su futuro profesional y expresó: “Mis objetivos siguen siendo los mismos. Tengo que seguir entrenando de la misma manera. De hecho, es cuando más concentrado hay que estar, porque uno puede relajarse. Entonces, todo lo contrario: hay que apretar más y entrenarse más. Es un momento para disfrutar, pero el año recién empieza”.

Una postal de la final jugada en el club Hacoaj prensa Challenger de Tigre

Sobre cómo vivió la semana y si soñaba con culminarla obteniendo el trofeo, el flamante ganador contó que siempre encara cada torneo con esa ilusión, aunque sabe que muchas veces las cosas pueden no darse. A medida que fue avanzando rondas y los partidos comenzaron a salir a su favor, se sintió cada vez más cerca del objetivo. Sin embargo, cuando la final se estiró al tercer set, fue consciente de que todavía quedaba mucho camino por recorrer. Lo vivió paso a paso, aseguró.

Uno de los pasajes más emotivos fue cuando se refirió a la etapa en la que pensó en retirarse: “Pasé momentos feos y por eso dejé de jugar un tiempo. Fue duro, pero hice mucho trabajo personal para salir adelante. De a poco el tenis volvió a ayudarme a disfrutar dentro de la cancha, y eso fue lo que me trajo de nuevo hasta acá”.

El correntino Lautaro Midón, finalista en Tigre OMAR_ERRE

En su camino hacia el título en Tigre, Justo venció en el debut al cordobés nacionalizado italiano Franco Agamenone; en los octavos de final a Facundo Díaz Acosta; en cuartos, al brasileño Bruno Fernandes; en las semifinales, al peruano Gonzalo Bueno, y en la final, al correntino Midón.

Este lunes continuará la competencia en el Club Náutico Hacoaj con el AAT Challenger IEB+ edición Tigre II, que tendrá como primer favorito al neerlandés Guy den Ouden y la participación de al menos 12 argentinos en el cuadro principal.