Mariano Navone prolonga su mejor temporada con un valioso triunfo ante Valentin Vacherot en Canadá

Luego de vivir algunos tormentos, Mariano Navone hizo cambios en esta temporada y su renovación (emocional, tenística, física) fue tal que ya se convirtió en la mejor de su carrera. Actual 44° del ranking, campeón de ATP por primera vez en marzo pasado (en Bucarest), el tenista argentino ahora también está obteniendo muy buenas victorias sobre cancha dura (su superficie preferida es el polvo de ladrillo). En Montreal, por la segunda ronda del Masters 1000 canadiense, este miércoles logró uno de sus triunfos más destacados en el tour: ante el monegasco Valentin Vacherot (18°, campeón del Masters 1000 de Shanghai 2025) por 1-6, 6-3 y 6-3, en dos horas y cuatro minutos.

Mariano Navone logró una valiosa victoria ante Valentin Vacherot en Montreal MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El tenista nacido en la localidad bonaerense de 9 de Julio había vencido en la primera ronda del torneo canadiense al italiano Matteo Berrettini, alcanzando los 19 triunfos ATP en la temporada, un registro inédito, ya que lo mejor eran los 18 de 2024 y 2025. Ahora, con el éxito frente a Vacherot, el décimo de su carrera en torneos de categoría Masters 1000, el jugador entrenado desde principios de marzo por Alberto Luli Mancini, llegó a los 20 festejos en el año. Contra Vacherot anotó dos aces, logró el 71% de primeros servicios, ganando el 64% de puntos con el primer saque y el 57% con el segundo.

El monegasco Valentin Vacherot perdió ante Mariano Navone en Canadá MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El rival de Navone en la tercera ronda del certamen norteamericano será el francés Arthur Fils (18° preclasificado) o el estadounidense Zachary Svajda (87°), recordado por haber sorprendido y eliminado a Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del último torneo de Roland Garros. El ranking en vivo lo coloca a Navone en el puesto 43° (+1); su mejor colocación fue 29°, en 2024.

Etcheverry cayó ante su pesadilla

Nuno Borges, 55° del mundo, se convirtió en una pesadilla tenística para el argentino Tomás Etcheverry (30°). El jugador portugués venció al platense por cuarta vez en la temporada. Lo había hecho en Auckland, en Barcelona (cuando le sacó de abajo a Tommy en el match point) y en Roland Garros. Y ahora lo repitió en la segunda ronda del Masters 1000 canadiense, por 6-4 y 6-2.

Etcheverry salió adelantado en Montreal por ser el 26° preclasificado y debutó directamente en la segunda ronda, pero nuevamente se mostró vulnerable ante Borges, que le generó catorce chances de quiebre y concretó tres. El bonaerense entrenado por Waly Grinóvero cometió cuatro dobles faltas y sólo ganó el 58% de puntos con el primer saque y el 48% con el segundo.

Quien también quedó eliminado en la segunda ronda fue el argentino Sebastián Báez. El 48° del ranking perdió frente al belga Zizou Bergs, 34° del ranking y 31° favorito en Canadá, por 3-6, 6-3 y 6-2.

Sebastián Báez cayó ante Zizou Bergs en Montreal MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Juan Manuel Cerúndolo (52°) perdió con el noruego Casper Ruud (noveno preclasificado en Canadá) por 6-1 y 6-2, en apenas 59 minutos. Más tarde se enfrentarán el platense Thiago Tirante (65°) y el estadounidense -y flamante campeón del ATP 500 de Washington- Taylor Fritz, séptimo cabeza de serie. Hoy también jugarán Francisco Cerúndolo (16° preclasificado) y el estadounidense Alex Michelsen (42°).