Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este jueves 20 de agosto continúa el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa en el Lindner Family Tennis Center de Ohio sobre canchas de cemento, y en el octavo día arrancan los cuartos de final de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Todos los partidos son en el en el P&G Stadium. En el certamen de varones se enfrentan desde no antes de las 16 (hora argentina) Tommy Paul (19°) vs. el italiano Flavio Cobolli (7°) y mientras que desde no antes de las 21.30 lo hace Thiago Tirante, el único argentino que sigue en carrera, vs. el francés Arthur Fils (21°).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati

El cuadro del Masters 1000 de Cincinnati masculino

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati

Roger Federer (Suiza) - 7

Pete Sampras (Estados Unidos) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Andre Agassi (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) - 2

Stefan Edberg (Suecia) / Guy Forget (Francia) / Thomas Enqvist (Suecia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Rafael Nadal (España) / Marin Cilic (Croacia) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Daniil Medvedev (Rusia) / Alexander Zverev (Alemania) / Borna Coric (Croacia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Taylor Fritz es el mejor preclasificado entre los jugadores que siguen en carrera por el título EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el campeonato de mujeres, en tanto, las estadounidenses Amanda Anisimova (9ª) y Jessica Pegula (3ª) se enfrentan desde las 14 mientras que desde no antes de las 20 lo hacen Iga Swiatek (7ª) vs. la kazaja Elena Ribakina (2ª).

Los otros cuatro encuentros de cuartos de final de ambos campeonatos se disputarán el viernes. En el masculino jugarán Taylor Fritz (6°) vs. Brandom Nakashima (27°) y Lorenzo Musetti (10°) vs. Frances Tiafoe (17°).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino

El cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Cincinnati