Masters 1000 de Montreal: Thiago Tirante dio otro gran impacto frente a un Top 10

Un derechazo cruzado ganador marcó el último punto de la tarde sobre el cemento canadiense y Thiago Agustín Tirante desató el festejo por un triunfo resonante. En la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal, el jugador surgido en La Plata, ubicado en el puesto 65° del ranking, dio el gran impacto al superar al estadounidense Taylor Fritz, 8° del mundo y que venía de proclamarse campeón del torneo de Washington, por 7-5 y 6-3, en una hora y 28 minutos con una producción sólida.

Tirante redondeó un partido muy consistente, con 9 aces y 96% de los puntos ganados con el primer servicio, aunque sólo conectó el 49 por ciento. Totalizó 19 winners, salvó los cuatro break-points que enfrentó, y tomó tres veces el servicio de Fritz, en un partido marcado también por el bajón físico del norteamericano, que el lunes conquistó Washington y pareció llegar exhausto a la cita en Canadá; durante el segundo set recibió atención de los fisioterapeutas del torneo.

En la tercera ronda de Montreal, Tirante espera al ganador de cruce entre el australiano Alexei Popyrin, procedente de la clasificación y campeón aquí hace un par de años, y el belga Raphael Collignon. Ausentes los dos mejores del ranking, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, el máximo favorito en Canadá es el alemán Alexander Zverev.

Para Tirante, se trató del tercer triunfo de su carrera frente a un Top 10; previamente venció a Ben Shelton (9°) en los cuartos de final del torneo de Houston, sobre polvo de ladrillo, en abril pasado, y al ruso Andrey Rublev (8°) en la segunda ronda de Bastad, en julio de 2024. Por lógica, éste es su mejor triunfo en canchas rápidas. El jugador de La Plata también experimenta un ascenso sólido en el ranking, ya que empezó 2026 en el puesto 103° y con estas victorias en Montreal se aseguró un ascenso de ocho posiciones, del 65° al 57° por lo menos; en esta temporada suma 21 triunfos y 12 derrotas

Tirante, además, regresó en buena forma tras un par de semanas al margen del tour, ya que debió recuperarse de una dolencia abdominal que lo forzó a retirarse en los cuartos de final de Bastad. Hasta aquí, sus mejores actuaciones en 2026 son las semifinales en el ATP de Houston y los octavos de final en el Masters 1000 de Roma. Su rendimiento en ascenso puede impulsarlo a ser parte del equipo que jugará en septiembre próximo por el repechaje de la Copa Davis frente a Turquía, en Neuquén.

“Creo que hoy jugué en un nivel realmente bueno, lo que tenía que hacer para ganarle a Taylor en mi primer partido contra él. Pude disfrutar el partido, pero tengo que seguir mejorando. No venía de tener buenas sensaciones, pero hoy me sentí diferente, y creo que tuve un muy buen partido”, destacó Tirante en la entrevista en el campo de juego.

Thiago Tirante, en acción frente a Fritz en el cemento de Montreal (Photo by David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire - Icon Sportswire

También este miércoles, Francisco Cerúndolo, 18° del mundo y 16° favorito, debutará directamente en la segunda ronda contra el estadounidense Alex Michelsen; más temprano, Mariano Navone logró uno de sus triunfos más destacados en el tour al derrotar al monegasco Valentin Vacherot (18°, campeón del Masters 1000 de Shanghai 2025) por 1-6, 6-3 y 6-3, en dos horas y cuatro minutos.

Los resultados de hoy en Montreal

Segunda ronda