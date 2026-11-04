Masters 1000 de París: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Madrid, el último certamen de esta categoría en la temporada masculina en curso. Se disputan varios partidos, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

En el tercer día de competencia se destaca la aparición del N° 1 del ranking ATP, Alexander Zverev y del máximo ganador de la historia del certamen, Novak Djokovic. Además, juegan otros cinco integrantes del Top 10: Carlos Alcaraz (3°), Daniil Medvedev (5°), Arthur Fils (7°), Frances Tiafoe (8°) y Álex De Miñaur (9°). Por último, en cuanto a los argentinos, saldrán a la cancha Tomás Etcheverry (31°) y Thiago Tirante (53°).

El alemán Alexander Zverev se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti en París DIMITAR DILKOFF - AFP

Zverev se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti (24°) en uno de los encuentros más destacados de esta ronda y Djokovic choca con el australiano Rinky Hijikata (83°). Alcaraz juega con el estadounidense Alex Michelsen (35°), Medvedev con el peruano Ignacio Buse (33°), Fils con el checo Tomas Machac (69°), Tiafoe con el francés Quentin Halys (46°) y De Miñaur con Etcheverry. Tirante, por su parte, se verá las caras con el alemán Jan-Lennard Struff (39°).

Horarios de los partidos más destacados del día

10.30 : Tomás Etcheverry vs. Alex De Miñaur

: Tomás Etcheverry vs. Alex De Miñaur 10.30 : Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti

: Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti No antes de las 10.45 : Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev

: Ignacio Buse vs. Daniil Medvedev No antes de las 10.45 : Novak Djokovic vs. Rinky Hijikata

: Novak Djokovic vs. Rinky Hijikata No antes de las 12.15 : Thiago Tirante vs.Jan-Lennard Struff

: Thiago Tirante vs.Jan-Lennard Struff No antes de las 15 : Carlos Alcaraz vs. Alex Michelsen

: Carlos Alcaraz vs. Alex Michelsen No antes de las 16.30: Arthur Fils vs. Tomas Machac.

El español Carlos Alcaraz, N° 3 del ranking ATP, juega contra el estadounidense Alex Michelsen este miércoles MAX SLOVENCIK - APA

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 se extiende hasta el domingo 8 de noviembre en Paris La Défense Arena. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de París

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres

Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos

*Jannik Sinner es el último campeón, pero no participa de esta edición porque padece el síndrome de la banda iliotibial (inflamación crónica y persistente en la rodilla derecha).