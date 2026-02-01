Carlos Alcaraz, campeón del Australian Open 2026: así quedó la tabla histórica de ganadores

Carlos Alcaraz (1°) se coronó campeón del Australian Open 2026 al derrotar este domingo a Novak Djokovic (4°) por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final que se disputó en el Rod Laver Arena de Melbourne Park y obtuvo su primer título en el certamen, con el que se convirtió en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam.

El número 1 del ranking mundial de la ATP tuvo un andar arrollador hasta las semifinales y ganó sus cinco partidos sin ceder sets. En esa instancia doblegó al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 y accedió a su cuarta final de major consecutiva tras las que disputó en 2025 en Roland Garros, Wimbledon y el US Open -fue campeón en París y Nueva York-.

Con la coronación en el Australian Open, el español levantó su 25° trofeo y el séptimo en un major. Lo saliente es que completó el Grand Slam, es decir que ganó todos los torneos de esa categoría, a sus 22 años y 272 días siendo el más joven de la historia por encima de Don Budge, quien lo hizo a los 22 años y 363 días cuando todavía no existía la Era Abierta.

Alcaraz accedió a la tabla de campeones con una estrella, al igual que otros 35 jugadores entre los que sobresalen los rusos Marat Safin y Yevgeny Kafelnikov; los estadounidenses Jimmy Connors y Roscoe Tanner; y el suizo Stan Wawrinka.

Carlos Alcaraz festejó el título del Australian Open con su equipo

Más allá de su primera derrota en una final del torneo australiano en 11 apariciones, el serbio sigue siendo el máximo ganador de la historia del Australian Open con 10 títulos: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. Le lleva cuatro al suizo Roger Federer y el australiano Roy Emerson. El podio lo completan, con cuatro estrellas, los aussies Jack Crawford y Ken Rosewall junto al norteamericano Andre Agassi.

Lo que no pudo lograr Djokovic, que disputó una definición tras la de Wimbledon 2024 -en 2025 fue semifinalista en los cuatro certámenes ‘grande’-, es ser el mayor poseedor de títulos de Grand Slam en soledad porque quedó con 24 junto a Margaret Court. Además de los 10 Australian Open, el balcánico celebró en tres Roland Garros (2016, 2021 y 2023); siete Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022); y cuatro US Open (2011, 2015, 2018 y 2023).

Tabla de campeones del Australian Open

Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos

Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6

Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4

Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3

John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2

Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) / Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Novak Djokovic es el máximo campeón de la historia del Australian Open con 10 títulos

Los últimos 10 campeones del Australian Open