Masters de la Next Gen: las primeras horas de Cerúndolo y Báez en un torneo con reglas distintas

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, los primeros sudamericanos clasificados para el Masters de la Nueva Generación (Next Gen ATP Finals, según la denominación en inglés de la ATP), suman horas de entrenamiento sobre la superficie dura y bajo techo del Allianz Cloud de Milán, escenario del certamen que reúne a las mejores ocho raquetas Sub 21 de la temporada y que levantará el telón el próximo martes.

“Cuando llegamos con Juanma y practicamos el viernes era todo nuevo, no sólo por jugar en una cancha de cemento indoor, sino porque no había línea de dobles [NdR: así está pintado el court]. Eso era lo más llamativo. Pero las condiciones están buenas, las pelotas son buenas, la cancha es rápida, pero está bien. Me siento cómodo con el torneo. Es una linda oportunidad para aprovecharla y seguir mejorando y aprendiendo. Y también es una buena chance porque es un torneo que sale por una muy buena cantidad de países, es una exposición importante, pero es lo que va sucediendo a medida que vas mejorando el nivel”, apuntó Báez, de 20 años y 111° del ranking, ganador de cinco trofeos Challenger en el año.

Sebastián Báez ensayando sobre el court de superficie dura en el Allianz Cloud, estadio del Masters de la Next Gen, en Milán. Peter Staples - ATP Tour

“Es cuestión de seguir aprendiendo, de convivir con eso y saber que es una semana linda que si bien no suma puntos ATP hay que aprovecharla de otra forma, más que nada para lograr un aprendizaje y ganas de seguir subiendo”, añadió el jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín (Buenos Aires), durante una jornada de atención a la prensa, en la que compartió auditorio con los tres rivales que tendrá en el Grupo B (el estadounidense Sebastian Korda, el italiano Lorenzo Musetti y el francés Hugo Gaston).

"Juanma y Seba se merecen estar aquí por el año que están haciendo. Los he ido siguiendo durante toda la temporada y fue impresionante. Les deseo lo mejor aquí" Carlos Alcaraz, 35° del mundo

“Al principio de año no me esperaba estar acá, en el Masters, pero cuando gané el ATP de Córdoba empecé a ver más el ranking, me veía ahí cerca, me dio confianza y se convirtió en uno de mis objetivos. Fue muy luchado, estuvimos hasta el final, ahora se bajó Felix (Auger-Aliassime, que estaba segundo en la clasificación), pude entrar y estoy muy contento”, expresó el porteño Cerúndolo, que empezó el año siendo 341° y actualmente es 85°.

Juan Manuel Cerúndolo, que en marzo sorprendió a todos ganando el ATP de Córdoba, entrenándose para las Finales de la Next Gen, en el Allianz Cloud de Milán. Peter Staples - ATP Tour

Cerúndolo, entrenado por Andrés Dellatorre, construye su carrera jugando mayormente sobre polvo de ladrillo. En Milán se encontrará con condiciones muy diferentes. “Un torneo en indoor…, creo que no juego desde hace dos o tres años. En cancha dura este año no jugué ni un torneo. Todos los jugadores que están acá tienen más experiencia en este tipo de canchas que yo, pero adentro es otra cosa, hay competencia, hay que jugar y ver”, apuntó el zurdo de 19 años, que integra el Grupo A con el español Carlos Alcaraz, el estadounidense Brandon Nakashima y el danés Holger Rune.

Será la cuarta edición del Masters de la Nueva Generación. Y, como en las anteriores versiones, vuelve a presentar reglas innovadoras y disímiles a las del circuito convencional. Por ejemplo: los jugadores tendrán sensores incorporados a la vestimenta para poder recopilar todo tipo de datos; solo se ofrecen cuatro minutos de calentamiento; no habrá ventaja (habrá punto de oro cuando el game esté 40-40); sólo un tiempo médico disponible para cada jugador por partido; los tenistas y sus entrenadores podrán comunicarse en ciertos momentos del partido, añadiendo contenido para la TV; la regla No-Let se aplicará a los saques, lo que traerá un elemento adicional e impredecible al inicio de los puntos [si el servicio toca la red, la faja o la banda y la pelota pica en el cuadrante de saque, se continúa el juego].

El argentino Sebastián Báez practicando en el Allianz Cloud de Milán, Italia. Peter Staples - ATP Tour

“La velocidad de la cancha es cemento indoor, es un poco más rápida de lo que estoy acostumbrado a jugar, pero me sentí bien. Estos días de entrenamiento vinieron bien para adaptarse. Las nuevas reglas son raras, como llegar a 40 iguales y que no haya ventaj, sólo un minuto para la entrada en calor, que no haya línea de dobles, el coaching… Pero son reglas que están buenas, que suman. Es una semana de mucho aprendizaje y una linda oportunidad para seguir mejorando y jugar contra estos rivales que tienen un gran nivel”, comentó Báez, entrenado por Sebastián Gutiérrez.

“El formato es raro, creo que empareja para abajo. Lo hace más parejo porque mantener tres saques en esta cancha, encima con No-Let, es más fácil que si tenés que jugar al mejor de tres o de cinco sets. Si fuera en polvo de ladrillo lento y tuviera que jugar contra otro tipo de rivales, cien por ciento preferiría jugar más largo y al mejor de cinco”, explicó Cerúndolo.

Seis países diferentes estarán representados en el cuadro de ocho jugadores del Next Gen ATP Finals. Y la Argentina tendrá la satisfacción de tener allí a dos sus piezas más destacadas de una generación de tenistas que empuja y muy fuerte.

Los premios del Masters de la Next Gen