Histórico: Sebastián Báez es el primer sudamericano en las semifinales del Masters Next Gen en Milán

Sebastián Báez venció este jueves al francés Hugo Gastón por 4-3 (7-2), 4-2 y 4-2, y se clasificó a las semifinales del Next Gen Finals en Milán. Báez es el primer jugador sudamericano que llega a la instancia de los cuatro mejores de este certamen Sub 21, y en la tercera y última fecha del Grupo B.

Báez, de 20 años, surgido de San Martín y ubicado en el puesto 111° del ranking mundial de la ATP, se impuso con autoridad y contundencia al zurdo francés. Con una gran efectividad con el primer servicio y con tiros precisos y esquinados, dio cuenta con holgura del promisorio Gastón, que debió aceptar cómo quedaba fuera del certamen, tras apenas 1 hora y 7 minutos de acción.

Báez, en una práctica previa a las Finales ATP Peter Staples - ATP Tour

Ahora, Báez, clasificado como segundo del Grupo B, jugará este viernes por las semifinales con el español Carlos Alcaraz, líder del Grupo A, y que más temprano se impuso a Juan Manuel Cerúndolo por 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3 (7-3). Este examen de alta exigencia se disputará este viernes, cerca de las 16.30 de nuestro país.

La otra semifinal será entre los estadounidenses Sebastian Korda (39) y Brandon Nakashima (63°), que más temprano superó en el último match del grupo A al dinamarqués Holger Rune por 3-4 (3-7), 4-1, 4-1 y 4-3 (7-1). Korda selló el Grupo B al eliminar al italiano Lorenzo Musetti por 4-2, 4-3 y 4-2.

Báez tendrá un encuentro de alta exigencia el viernes frente a Alcaraz TIZIANA FABI - AFP

“Esto es fruto del trabajo y de la inteligencia. Lo mismo me pasó ayer, que por momentos no pude jugar de la mejor manera, peor fueron pasando los días y con mi entrenador fuimos tratando de mejorar detalles y pequeñas cosas para ser mejor jugador. Este es un torneo muy lindo, pero se pasa rápido y en unos días ya tenés otro torneo, acá no hay puntos en juego. Entonces, es una mejoría constante; después, que los resultados se vayan dando es por ser inteligente, de ir sacando buenas conclusiones, y por el trabajo, que no se negocia”, remarcó Báez.

“Confío mucho en mi equipo y ellos confían en mí, y eso es lo más importante que tengo hoy, más que la aprobación que pueda recibir en Europa o en la Argentina. Siendo inteligente, confiando en lo mío, es algo que no se negocia y no tiene precio, lo mismo que la contención en los momentos duros, no sólo en los momentos buenos, porque esto es efímero y hay que tener la cabeza fría. Mañana tengo otro partido que es igual que duro que toda la semana, así que busco estar enfocado y seguir mejorando”, amplió el jugador de San Martín.

Báez celebra la victoria en su partido contra Hugo Gaston, de Francia, durante el tercer día de las Finales Next Gen Julian Finney - Getty Images Europe

Báez expresó que “del pase a semifinales, lo que me importa, es que Argentina pueda estar en esta instancia, es algo lindo para el país, orgulloso de darle eso y motivado para seguir haciendo las cosas como lo vengo haciendo”.

El Next Gen Finales, que cumple su cuarta edición, siempre en Milán, tiene un formato de juego ágil con partidos al mejor de cinco sets, pero siendo estos de cuatro juegos (sin ventaja cuando el marcador llega a 40-40), con un tie-break si se llega al 3-3, entre otras novedades reglamentarias. No hay jueces de línea, y todos los piques dudosos se deciden por un “Line Calling” electrónico, y también están permitidos el coaching para los jugadores y el libre movimiento de los fanáticos en las tribunas, a diferencia de lo que sucede en la gran mayoría de los torneos.