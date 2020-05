Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 00:01

El físico ultraexigido de Rafael Nadal pide una tregua de vez en cuando. Si no, se desquita con alguna lesión. Pero el español se siente bien cuando puede competir mucho, quiere tener exigencia asidua para no perder forma, tanto física como técnica. Por eso, y a pesar de que se podría pensar que a un tenista hiperprofesional que está por cumplir 34 años le viene bien un descanso largo como para reacomodar todo, el número 2 del ranking se lamenta por la falta de tenis a raíz de la cuarentena por la pandemia de coronavirus .

No es que la cuestione, por supuesto, y de hecho hasta ha deslizado críticas por lo que entiende un lento manejo de la crisis por parte del gobierno de su país. Pero sí está contrariado por la inactividad, y tan pesimista es que ha apuntado que firmaría, si pudiera, la garantía de que se retomara el circuito recién en el Abierto de Australia 2021.

Nadal cree que no habrá actividad por lo que resta de 2020 Crédito: instagram/Nadal

En contrapartida, desde las alturas del otro ranking mundial, el femenino, Serena Williams (9ª) está pensando en reanudar la acción lo antes posible. Dice estar lista para jugar "tenis real". "Lo que mejor hago", destaca, siempre comunicativa en las redes sociales.

"Realmente espero volver a la cancha", anheló, entusiasta, la campeones de 23 certámenes de Grand Slam, que desde hace mucho procura la 24ª para igualar a Margaret Court en ese récord histórico. "Es lo que mejor hago. Me encanta jugar", enfatizó Serena en una conversación con su hermana mayor Venus, transmitida mediante Instagram Live. La menor de las Williams, que pasó un largo tiempo sin jugar entre la recuperación de un accidente y la maternidad que se llegó con Alexis Olympia, se impuso por última vez en un torneo de los cuatro grandes en Australia 2017.

Serena, durante uno de sus trabajos físicos para mantenerse en forma Crédito: instagram/VWilliams

Para la estadounidense, el descanso forzado por el aislamiento social casi mundial es un "mal necesario" que su cuerpo "necesitaba" aunque ella "no lo quería". Pues malo no le resultó en lo personal. "Ahora me siento mejor que nunca. Me siento más relajada, más en forma. Ahora puedo salir a jugar tenis de verdad", comentó Serena a sus 38 años.

Venus, siete veces ganadora el nivel de Grand Slam, publica entrenamientos en Instagram desde hace ocho semanas y esta vez invitó a Serena para compartir media hora de estiramiento inspirada en el yoga. "Los ejercicios me sirvieron com calentamiento, a pesar de que fueron un poco intensos. No te lastimes haciendo esto", advirtió, y aconsejó: "Si tenés rodillas malas, como yo, usá una almohadilla".