Mika Brunold, el tenista suizo que habló de su homosexualidad y sobre lidiar con “el miedo a no ser aceptado”

Históricamente, en el tenis, el circuito femenino contó con numerosas jugadoras abiertamente homosexuales, entre ellas leyendas como Billie Jean King y Martina Navratilova. Pero en la rama masculina, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo un asunto tabú. Hace muy poco tiempo, el brasileño João Lucas Reis da Silva fue el primer tenista profesional en actividad que se declara homosexual. Pero en las últimas horas otro jugador siguió su ejemplo: el suizo Mika Brunold.

Mika Brunold, tenista suizo, jugando el último ATP de Basilea, donde cayó en la clasificación instagram.com/mika_brunold

De 21 años, nacido en Winterthur (en el cantón de Zúrich) y actual 310° del ranking ATP, Brunold realizó un posteo en Instagram. “He pensado mucho en cómo hablar de esto. Y aunque no siempre ha sido fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca ha sido una opción. Por eso siento que ha llegado el momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay. Ser gay no se trata solo de amar a alguien del mismo sexo, sino también de lidiar con cosas en las que la mayoría de la gente nunca piensa”, escribió el tenista.

Y amplió: “El miedo a no ser aceptado, la presión de guardar silencio, la sensación de ser diferente. Pero he crecido. Y estoy orgulloso de ser quién soy hoy. Comparto esto con ustedes para dar un paso adelante, pero también porque creo que no se habla lo suficiente de esto en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, ni siquiera necesitaríamos ‘salir del armario’. Estoy profundamente agradecido a todos los que me han apoyado. Sin ustedes, nunca sería la persona que soy hoy”.

Brunold tiene 21 años, es nacido en Winterthur (en el cantón de Zúrich) y actual 310° del ranking ATP instagram.com/mika_brunold

El posteo realizado por Brunold tuvo miles de likes y alegres comentarios de distintas personalidades del tenis, como por ejemplo la extenista belga Kim Clijsters (número 1 del mundo en 2003, ganadora de 41 títulos) y la estadounidense Sloane Stephens (campeona del US Open 2017).

En el tenis masculino, los casos públicos de jugadores homosexuales son escasos. El estadounidense Bill Tilden, figura en los años 20 y 30, no habló abiertamente sobre su homosexualidad hasta después del retiro. Otro estadounidense, Brian Vahaly, 64° del ranking en 2003 y retirado tres años más tarde, contó que era gay en 2007, en un podcast: recibió cientos de mensajes de odio, incluyendo amenazas para quitarle a sus hijos; actualmente es el presidente de la junta directiva de la USTA, la asociación de tenis de Estados Unidos. También Bobby Blair, un extenista profesional de Orlando, en 2014 escribió sus memorias, detallando el turbulento viaje como atleta gay, algo que no logró contar hasta que cumplió 40 años.

En Costa do Sauípe, el brasileño João Lucas Reis da Silva, el primer tenista en actividad en contar que es homosexual JOAO PIRES

“Al no tener ejemplos de homosexuales en el tenis, me sentía distinto. Nunca tuve una referencia en mi deporte; sí los tuve con amigos afuera de la cancha, que me hicieron ver que no estaba mal lo que sentía”, le contó Reis da Silva a LA NACION, en octubre pasado, durante el Challenger de Costa do Sauípe. “Es una cosa durísima que en el tenis de hombres no se hable de homosexualidad. Hay mucho machismo. Y están los estereotipos de que los hombres tienen que parecer más fuertes y masculinos; pero es un poco triste. Recuerdo cuando yo no era abierto e intentaba parecer una cosa que no era. Y cuando empecé a conocer amigos en Río de Janeiro, que eran parecidos a mí, fue cuando entendí que no tenían problemas. Ellos no se escondían. Me sentí bien cuando empecé a ver personas que eran como yo”, amplió el brasileño.

El posteo del suizo Brunold

Varias horas después del posteo, Brunold publicó una historia en la misma red social agradeciendo los numerosos mensajes de apoyo recibidos. Comentó, además, que estaba leyendo todos los mensajes y que iría respondiéndolos en la medida que pueda.