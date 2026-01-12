Milos Raonic anunció su retiro del tenis después de un año y medio sin actividad

La carrera de Milos Raonic en el circuito profesional llegó a su punto final. El canadiense, ex número 3 del mundo y una de las figuras más influyentes del tenis de su país, anunció este domingo su retiro definitivo del ATP Tour, cerrando una trayectoria marcada por el poder, la ambición y una lucha constante contra las lesiones.

A los 35 años, Raonic decidió poner fin a una etapa que lo tuvo como protagonista durante más de una década en el más alto nivel. Su última aparición oficial había sido en los Juegos Olímpicos de París 2024, después de varias temporadas en las que compitió de manera intermitente, condicionado por problemas físicos que le impidieron sostener continuidad. Jugó al menos un partido en 2020, 2021, 2023 y 2024, pero ya no hubo espacio para un regreso pleno.

El canadiense Milos Raonic celebra la victoria sobre el británico Cameron Norrie durante el tercer día del The Queen's Club Championships, en Londres, el lunes 17 de junio de 2024. (Zac Goodwin/PA vía AP) Zac Goodwin - PA

El anuncio llegó acompañado de un mensaje cargado de gratitud y reflexión. “Fui la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. Pude presentarme cada día y concentrarme en mejorar, jugar un deporte que descubrí a los ocho años casi por casualidad, y que terminó siendo mi obsesión, mi profesión y mi vida”, escribió Raonic en sus redes sociales.

Nacido en Podgorica en 1990, en la entonces Yugoslavia, emigró junto a su familia a Canadá en 1994. Fue allí donde descubrió el tenis, a pocos minutos del estadio que alberga el Masters 1000 de Toronto, escenario que más tarde se convertiría en uno de los símbolos de su carrera. Alto, potente y de saque demoledor —mide 1,96 metros—, Raonic construyó su identidad como uno de los servidores más temibles de su generación.

De hecho, los números que deja en relación a su servicio son sorprendentes. A o largo de su carrera conectó 8445 aces en los 567 partidos que disputó (383 partidos y 184 derrotas). En 2024, durante la temporada de césped, un Raonic que ya se había hundido al 186° del ranking derrotó 6-7 (6), 6-3 y 7-6 (9) al británico Cameron Norrie(39°) en la primera ronda de Queens’s; allí concretó 47aces, para arrebatarle el récord al croata Ivo Karlovic y convertirse en el jugador con más puntos de servicio en un partido a tres sets.

Su irrupción en la elite fue progresiva, pero firme. En 2013 se convirtió en el primer canadiense en ingresar al Top 10 del ranking ATP, un hito que cambió la percepción del tenis de su país a nivel mundial. Tres años más tarde alcanzó el punto más alto de su carrera: 2016, temporada en la que fue finalista de Wimbledon, tras vencer a Roger Federer en semifinales, y llegó al puesto número 3 del ranking mundial. Ese año también fue semifinalista del Abierto de Australia y clasificó al Masters de fin de temporada.

Raonic ganó ocho títulos ATP, el último en Brisbane 2016, y fue finalista en cuatro torneos Masters 1000: Canadá 2013, París 2014, Indian Wells 2016 y Cincinnati 2020. Además, logró victorias ante tres integrantes del Big Four: Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray, una marca que resume la dimensión de su nivel competitivo en los años de plenitud.

Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando su recorrido. El tendón de Aquiles, problemas musculares recurrentes y accidentes fuera de competencia lo alejaron largos períodos de las canchas. En 2022, incluso, una pesa cayó sobre el mismo pie que ya estaba comprometido, agravando un cuadro físico que nunca volvió a estabilizarse. “Nunca tuve problemas con mi tenis; lo mío era un problema de salud”, reconoció en más de una ocasión.

Milos Raonic celebra una victoria sobre Frances Tiafoe en el Masters 1000 de Toronto de 2023 Cole Burston� - The Canadian Press�

En su despedida, Raonic agradeció especialmente a los fanáticos, a los organismos del tenis y a su entorno cercano. “Gracias al ATP Tour, a la ITF y a los Grand Slams. Soñaba con jugar esos torneos y pude vivir experiencias increíbles rodeado de gente excepcional. Representar a Canadá fue un honor que disfruté cada segundo”, expresó.

El cierre no fue melancólico, sino sereno. “Hay muchísima vida por delante. Estoy tan motivado como en 2011, cuando despegué en el circuito. Pondré el mismo esfuerzo e intensidad en lo que venga”, concluyó.