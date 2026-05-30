Naomi Osaka gana en Roland Garros y se divierte con sus extravagantes vestidos, diseñados con un año de antelación

PARÍS (AP)-— A primera hora de este sábado, la japonesa Naomi Osaka, campeona de cuatro torneos de Grand Slam, avanzó a los octavos de final en Roland Garros por primera vez en su carrera. En su partido número 100 en un Grand Slam, Osaka venció por 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4 a Iva Jovic, una estadounidense de 18 años, tras una batalla de casi tres horas. Se citó en la cuarta ronda con la número uno mundial, Aryna Sabalenka, que dio cuenta de Daria Kasatkina por 6-0, 7-5.

Una vez más, Osaka lució una chaqueta bomber metálica dorada sobre su vestido de juego dorado con lentejuelas durante su entrada a la cancha. Pero esta vez su atuendo se complementó con una cola de color dorado amarronado que se extendía hasta la arcilla roja de la cancha Suzanne-Lenglen.

“Es una sorpresa cada vez”, dijo Osaka sobre sus elecciones de moda. “Para mí, sería más raro llevar un uniforme normal de tenis, casi, a estas alturas. Es lo divertido. Durante mucho tiempo, dejé de divertirme. Y ustedes conocen ese periodo de mi vida”, añadió Osaka, en referencia a que en 2021 se retiró del Abierto de Francia por problemas de ansiedad y depresión. “Ahora solo quiero que las cosas sean divertidas, y quiero que sea emocionante para mí”.

Osaka dio detalles de cómo prepara sus vestidos JULIEN DE ROSA - AFP

Los atuendos de Osaka se planifican con un año y medio de antelación y requieren al menos cuatro pruebas. “Tenemos muchísimas pruebas a lo largo del año porque tu peso puede fluctuar o la tela puede cambiar un poco”, explicó. “Hay mucho esfuerzo detrás”.

Por séptimo día consecutivo del torneo, hizo calor y hubo humedad, con la temperatura prevista para subir hasta los 34 grados Celsius. Se espera que el calor ceda el domingo y durante la segunda semana. A mitad de la victoria de Osaka, sacaron a un espectador del estadio en camilla debido a una aparente enfermedad.

Gauff, campeona eliminada

Coco Gauff por fin se encontró en París con una jugadora capaz de igualar su cobertura de cancha en largos intercambios desde el fondo de la cancha. Anastasia Potapova puso fin a la defensa del título de la estadounidense en Roland Garros con una victoria en la tercera ronda por 4-6, 7-6 (1), 6-4.

“Ella pudo cerrar los puntos y yo no”, dijo Gauff. “Simplemente no estoy aprovechando ciertos golpes”. El partido se disputó ante tribunas mayormente vacías en la cancha central Philippe-Chatrier, ya que los aficionados franceses estaban más pendientes de seguir la final de la Champions League que PSG le ganó a Arsenal en Budapest.

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L'explosion de joie des supporters du @PSG_inside sur le court Philippe Chatrier 😅#RolandGarros pic.twitter.com/JWotRLvawQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2026

Gauff conquistó su segundo título de Grand Slam con una victoria sobre Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la final hace un año. Potapova, nacida en Rusia pero que ahora representa a Austria, inclinó 3-2 a su favor el historial frente a Gauff. La número 30 del ranking está teniendo una gran temporada sobre polvo de ladrillo después de alcanzar una final en Linz, Austria, y las semifinales del Abierto de Madrid tras ingresar como jugadora procedente de la fase de clasificación.

El lenguaje corporal de Gauff no admite dobles lecturas: fue eliminada JULIEN DE ROSA - AFP

Gauff, cuarta del ranking, venía de una racha que la llevó a la final del Abierto de Italia. Fue derrotada en Roma por Elina Svitolina, otra jugadora que puede igualarla en intercambios largos. “Perdí de la misma manera en Roma que aquí. Nunca quieres perder de la misma manera dos veces seguidas”, dijo Gauff. Cuando mandó afuera un derechazo en el primer punto de partido de su rival, Potapova cayó de espalda y se cubrió los ojos mientras levantaba los pies en el aire para celebrar. Gauff saludó al público y se marchó rápidamente de la cancha cuando terminó.

“Coco es una gran campeona. La respeto muchísimo. He estado luchando hasta el último punto y aquí estoy”, dijo Potapova. No fue una cuestión de errores para Gauff: cometió tres dobles faltas frente a las ocho de su rival y acumuló 46 errores no forzados por los 56 de Potapova. Más bien, Potapova controló más en los peloteos largos y terminó desgastando a Gauff. Gauff corrió un total de 2.309 metros frente a los 2.090 de Potapova.

Anastasia Potapova sobre el polvo de ladrillo de París: logró un triunfo impactante Christophe Ena - AP

En un duelo marcado por lo extradeportivo, la rusa Diana Shnaider derrotó a la ucraniana Oleksandra Oliynykova 7-5, 6-1 después de que Oliynykova la acusara de ser una propagandista de la guerra entre sus países.

La marcha de la colombiana Camila Osorio llegó a su fin en la tercera ronda al perder 6-3, 0-6, 6-2 ante la rusa Anna Kalinskaya.