Novak Djokovic sigue haciendo historia: derrotó a Alexander Zverev, el jugador del año, y sostiene su invicto en Pekín

Novak Djokovic sigue conmoviendo. A los 39 años y cuatro meses, ahora desde el curioso puesto 11° del ranking mundial, no sólo estuvo a la altura física (y mental) para competir de igual a igual frente al jugador más destacado de la temporada (Alexander Zverev, ganador de dos Grand Slams) y diez años menor, sino que lo presionó hasta derrumbarlo. En el ATP 500 de Pekín, Nole se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4, en 2h34m, y se clasificó para las semifinales, donde se enfrentará con el ruso Daniil Medvedev (6°).

El australiano Alex de Miñaur (10°) y el polaco Hubert Hurkacz (39°) disputarán la semifinal en la parte inferior del cuadro.

Novak Djokovic, sin fecha de vencimiento: a los 39 años y cuatro meses sigue haciendo historia, ahora en el China Open GREG BAKER - AFP

El invicto del serbio en Pekín, donde fue campeón todas las veces que jugó, estaba en riesgo, sobre todo por el poderío de Sascha Zverev, que lucha por ser número 1 del mundo por primera vez. Sin embargo, Nole, el máximo campeón de Grand Slams de la historia (con 24), volvió a demostrar que el manejo psicológico en los partidos no tiene fecha de vencimiento. Fue astuto para advertir las dudas del rival -aunque fueron pocas-, aceleró en el momento indicado, el físico lo acompañó y machacó hasta terminar su obra maestra en Asia.

Ahora estiró su impactante invicto en el China Open a 32-0. Tras su victoria en las semifinales del Abierto de Australia contra Jannik Sinner, el legendario balcánico logró su segundo éxito de la temporada contra un top 2. Ahora es el tercer jugador en la historia del ranking ATP (desde 1973) en conseguir un triunfo contra un top 3 después de cumplir 39 años, detrás del australiano Ken Rosewall y el estadounidense Jimmy Connors. Un número de alto impacto.

Además, con el nuevo festejo en Pekín, en el court central del Beijing Olympic Green Tennis Center, Djokovic se encumbró como el primer tenista hombre de la Era Abierta en ganar sus primeros 32 partidos en un mismo certamen, superando la línea de Rafael Nadal en Roland Garros. El Matador tuvo 31 éxitos seguidos en París.

El saludo entre Novak Djokovic y Alexander Zverev tras la victoria del serbio en el China Open PEDRO PARDO - AFP

“Estos son el tipo de momentos por los que todavía juego. La motivación es enorme, obviamente, cuando te sientes bien y compites al mismo nivel que los mejores jugadores del mundo, frente a 15.000 personas, por supuesto. Creo que estos son los momentos que definen los sueños de todo tenista. Ha sido un año difícil, para ser honesto, por diferentes razones, pero sigo aquí, sigo esforzándome, sigo haciendo que los jóvenes se ganen su dinero. Me alegra seguir adelante”, apuntó Nole. El tenis, agradecido.

Polémico “hindrance” y enojo de Nole

El partido tuvo un momento de tensión. Fue durante el segundo game del partido: Zverev sacó, Nole devolvió, Sascha falló un drive y de inmediato acudió al umpire (el egipcio Adel Nour) para protestar, asegurando que se había desconcentrado porque una de las pantallas LED laterales de la cancha había cambiado de imagen durante su saque. Tras la revisión de video, el juez de silla decidió avalar la protesta de Zverev y que se repitiera el punto, por hindrance (molestia), la regla que sanciona cualquier acción, ruido, gesto o grito intencional que distraiga o perjudique a un rival durante la disputa de un punto.

Pero Djokovic no estuvo de acuerdo. “Él sacó, yo jugué un golpe, él ha jugado otro y es en ese momento cuando lo cuestiona. ¿Eso está bien? Si lo molestó la pantalla debió parar después del saque, no continuar. Has fallado la derecha y justo entonces te has quejado", se quejó Nole.

¡TENSIÓN!



En el inicio del partido, Zverev pidió la revisión de su servicio por "hindrance", tras el chequeo, el juez le dio la derecha y Djokovic no estuvo de acuerdo.



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Zverev se defendió: “No sabía si podía pedir revisión por eso, por eso vine y le pregunté al juez de silla”. Pero a Djokovic no le valió el argumento del alemán: “Debe ser uno de los cambios de reglas más estúpidos que he escuchado en mi vida. No tiene ningún sentido. Si un jugador sufre una molestia, para de inmediato. Si no, podríamos jugar un peloteo de 30 golpes, perder el punto y decir: ‘Bueno, ahora voy a reclamar’”.

Cerúndolo, eliminado por Medvedev

La valiosa semana de Francisco Cerúndolo (22°) en Pekín se interrumpió por mérito de Daniil Medvedev. Al jugador porteño no le alcanzó para ser el tercer semifinalista argentino de la historia en el ATP 500 chino (tras Guillermo Coria en 2005 y Juan Martín del Potro en 2018): cayó en los cuartos de final frente al ruso, exnúmero 1 del mundo, por 7-6 (7-4) y 6-3, en 1h40m.

El próximo desafío de Cerúndolo será el Masters 1000 de Shanghái, que comenzará este miércoles. El torneo de China se tratará del penúltimo evento de esa categoría: sólo restará París, a partir del 2 de noviembre.