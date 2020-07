Del Potro, que no compite desde junio de 2019 por una lesión de rodilla derecha, volvió a practicar tenis en una cancha de cemento. Fuente: AFP

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 08:09

Como si cuatro cirugías en las muñecas (una en la derecha, tres en la izquierda) no hubieran sido suficiente obstáculo en la carrera, Juan Martín del Potro está lidiando con un problema en la rótula derecha desde octubre de 2018, cuando se la dañó en el torneo de Shanghai. Desde entonces, siendo el 4° del ranking, el tandilense se operó dos veces, en 2019 jugó apenas doce partidos y no compite oficialmente desde junio de ese año, en el césped de Queen's. La cancelación del circuito y de los Juegos Olímpicos de Tokio por el Covid-19 atentaron contra la motivación del actual 128° del mundo que, debido a los dolores que todavía lo persiguen, debe hacer un gran esfuerzo para volver a sentirse en condiciones de competir. Sin embargo, está dispuesto a hacerlo y dio un paso importante: volvió a hacer entrenamientos de tenis en una cancha.

Del Potro, que a fines de enero ingresó por última vez en un quirófano, en Miami, donde el doctor Lee Kaplan le realizó un toilette artroscópico (una suerte de "limpieza" de lo que estaba mal en la rodilla derecha), hasta entonces se había dedicado exclusivamente a tratar de fortalecer la rodilla con ejercicios y gimnasio, sin pensar demasiado en el tenis. De hecho, hasta se desvinculó de su coach, Sebastián Prieto. Pero ya instalado en la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos días empezó a concurrir al Tenis Club Argentino para practicar en la cancha de cemento que posee el club de Palermo.

"No se desplaza mucho en la cancha, se cuida, pero el impacto de la pelota es el mismo de siempre. Tiene un timing de locos", le contó a LA NACION uno de los pocos testigos de sus entrenamientos. Juan Ignacio Londero y Guillermo Durán fueron algunos de los compañeros de entrenamiento de Del Potro en el TCA. Todos ellos, más otros tenistas que concurrieron a ese club como Leonardo Mayer y Guido Pella, tienen la autorización correspondiente para hacerlo. Vale recordar que a mediados de junio pasado el Gobierno emitió un permiso para que los "atletas olímpicos" pudieran entrenarse luego de aprobar los protocolos presentados por el Ministerio de Turismo y Deportes, el Comité Olímpico Argentino y las federaciones de cada disciplina. La Asociación Argentina de Tenis elaboró un listado con los jugadores "elegibles" para Tokio 2020 que podían entrenarse en CABA, entre ellos el ganador del US Open 2009.

Del Potro, que se operó por última vez en enero y desde entonces se había dedicado a fortalecer la rodilla derecha, volvió a hacer tenis. Crédito: Instagran/Team Delpo

El Tenis Club Argentino, fundado en 1913, se alineó a los requisitos del Gobierno porteño y les permitió el ingreso a los jugadores autorizados. Claro que la institución adoptó el protocolo sanitario: los tenistas y sus acompañantes (no se permite más de uno por jugador) deben entrar en el club con tapabocas; se les toma la temperatura; cuando ingresan tienen que desinfectar sus calzados; deben contar con turno previo para utilizar las canchas y el gimnasio; cada jugador uno utiliza sus propias pelotas, toallas y bebidas; y los vestuarios permanecen cerrados.

Del Potro, número 3 del mundo en agosto de 2018, es un deportista muy autoexigente y si no se siente en condiciones "de volver a pelear por cosas grandes", puede tirar la toalla. Su umbral de dolor actual es bajo, pero parece estar dispuesto a no bajar los brazos y a tratar de escribir un nuevo capítulo de resiliencia. "Jugué tantos años con dolor en la muñeca que si tengo que jugar un poco más con dolor de rodilla para poder cerrar un ciclo como me gusta, lo trataría de bancar", dijo, hace un mes, en ESPN. Aquellos que conocen al tandilense, inclusive, no abandonan el optimismo y creen que "no sería una locura" pensar que pudiera jugar algún torneo antes de fin de año, siempre y cuando acepte a convivir con el dolor de la rodilla y el circuito siga con vida en lo que resta de la temporada pese al coronavirus.

El kinesiólogo Diego Rodríguez, pieza fundamental del equipo de Del Potro desde 2016, se refirió al tandilense, hace unos días, en ESPN: "No hay posibilidad de que un tipo bueno esté al 40, 50 o 60 por ciento. Si no está al cien por ciento, no tenemos a Delpo. ¿Cómo hacemos para que esté al cien? Claramente hay que trabajar mucho. Con mis colegas hablamos de que hay que invertir mucho más tiempo en prevención. Porque una vez que pasás por un quirófano las sensaciones son que la articulación ya no es igual a como estaba antes, son muy difíciles de aceptarlas y de elaborarlas mentalmente. Ellos están acostumbrados a tener todo perfecto, bajo control, y cuando hay detalles que parecen mínimos, pero que al nivel al que tiene que exigirse claramente es una desventaja, el consejo que le damos es que hasta que no esté en óptimas condiciones no piense en el tenis. Porque además Juan Martín tiene, si él quiere, muchos años de tenis. Fíjense la edad de algunos de sus rivales más importantes".

Del Potro nunca se ausentó de un court durante un período tan largo como el actual y ya no es un veinteañero: cumplirá 32 años el 23 de septiembre próximo. Tiene, por delante, uno de los mayores desafíos de su carrera. Está dispuesto a luchar. Por lo pronto, ya empuñó la raqueta.