El tenis, al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), puede esperar. Eso es lo que se desprendió del anuncio que este viernes realizó el presidente Alberto Fernández. No habrá cambios inmediatos en la cuarentena, justo cuando se esperaba que el lunes próximo la actividad de las raquetas se reiniciara al menos en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Gollán, encendió una polémica al considerar al tenis como "una actividad riesgosa" y declarar en el canal América 24: "He hablado con gente que juega al tenis y me dice «estamos lejos, no tenemos contacto físico». Y yo le dije: «Todo jugador de tenis se seca la nariz y la frente con la mano, agarra la pelota que va al otro jugador, y después la agarran los chicos que alcanzan las pelotas. Entonces, no me digan que no hay contacto físico, porque están manoseando las pelotas con las mismas mucosidades. Hay que tener cuidado: ya son seis o siete las personas que pueden llevarse el contagio a casa". El funcionario sostuvo eso acaso sin tener en cuenta que en el tenis recreativo, el que se juega en todo el país, no hay ball-boys.

Daniel Gollán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, considera "actividad riesgosa" al tenis por el manoseo a las pelotas con las "mucosidades". Fuente: LA NACION

Agustin Calleri, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), se refirió a la situación. "Lo veo con mucha preocupación. La verdad es que lo veo mal, hay muchas familias que viven y dependen del tenis; los profesores, los clubes, la industria del deporte. Hay 20 provincias en las que ya se está jugando; el ministro Matías Lammens autorizó el protocolo sanitario, y que no se haya autorizado el tenis nos genera desconcierto", destacó el cordobés en declaraciones al canal TNT Sports.

"No hay riesgo de contagio; no hay reunión social porque uno llega, juega y se va; no se contempla vestuario ni encuentro en el bar. Hoy el profesor de tenis necesita volver a dar clases, los clubes de tenis están cerrados. Es imperioso volver dentro de poco", enfatizó Calleri.

Sobre los dichos de Gollán, el ex tenista expresó: "Se ve que ni siquiera leyó el protocolo porque habló de alcanzapelotas y de que uno se seca la transpiración con la pelota, y no es así. Cada uno va a tener identificada su pelota; el profesor debe ser el único que debe tocar las pelotas durante la clase. Entonces da un poco de bronca, molesta y confunde".

"Hay desinformación. Al protocolo lo hicieron médicos e infectólogos. Tendrían que consultarnos cómo es la práctica del deporte. Hemos hablado con intendentes y gobernadores de otras provincias y nos preguntaron todo. No queremos ser parte del problema. Si se puede abrir una peluquería o un salón de belleza cuando el profesor de tenis tiene a su alumno a veinte metros... No hay nada de contacto", agregó el titular de la AAT.

Calleri insistió: "Desde hace 133 días el profesor de tenis no trabaja, y esto es su vida, y su familia. Es primordial que vuelvan a trabajar, que el tenis sea liberado y jugar de forma segura. A Gollán le daría el protocolo para que lo leyera. A veces uno siente que están tomándole el pelo. Todos sabemos que la salud es primordial, pero tampoco que nos digan una cosa por la otra".