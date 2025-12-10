Poroto Cambiaso festejó el campeonato con un cambio de look y se comparó con un personaje de Prison Break

Los festejos tras el triunfo de La Natividad-La Dolfina en el Abierto de Polo aún no terminaron. Luego de vencer a Ellerstina-Indios Chapaleufú en la final y conquistar la Triple Corona, los primos Poroto Cambiaso y Barolomé Castagnola aprovecharon para pasarla bien y celebrar.

Este martes, tras una fiesta con DJ y barra en un boliche de Cañuelas, Poroto Cambiaso compartió algunas fotos de la celebración y mostró parte de la intimidad de los festejos en familia.

Los festejos de La Natividad-La Dolfina campeón

Luego, Poroto Cambiaso subió una foto con su primo Barto Castagnola y la copa, y unos segundos después, mostró que hubo un cambio de look en los pelos de ambos. ¿Habrá sido una promesa? Posiblemente sí. ¿Parte del festejo? También. En la foto, ambos aparecen rapados e hizo una divertida comparación con los protagonistas de la emblemática serie de Prison Break.

Barto y Poroto, previo al corte de pelo

“Los hermanos Scofield”, escribió Cambiaso y subió también una foto justamente de Michael y Lincoln, los protagonistas de la reconocida serie, para hacer la comparación.

El divertido cambio de look y festejo de los primos tras el campeonato en el Abierto de Palermo

La familia Cambiaso sigue de festejo y seguramente habrá más. Incluso ya hay una nueva razón para celebrar: Adolfo Cambiaso confirmó que continuará juntos a sus sobrinos y su hijo en el 2026. El crack de Cañuelas, que cumplirá 51 años, seguirá disputando la Triple Corona.

Finalmente, no será ésta la última imagen en la carrera de Adolfo Cambiaso Fabián Marelli

Para Cambiaso se tratará de la 34ª participación en la serie de elite del polo, con lo que ampliará su récord de presencias. Su currículum presenta 10 conquistas del Abierto de Tortugas, 16 del de Hurlingham y 19 del Palermo. Le queda una plusmarca por batir: la de consagraciones en el Argentino, que posee el recordado Juan Carlos Harriott (h.), con 20.