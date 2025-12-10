Poroto Cambiaso festejó el campeonato con un cambio de look y se comparó con un personaje de Prison Break
Adolfo Cambiaso hijo y su primo Bartolomé Castagnola celebraron con un corte de pelo especial e hicieron reír a todos en las redes con la comparación a dos personajes emblemáticos de una serie
- 2 minutos de lectura'
Los festejos tras el triunfo de La Natividad-La Dolfina en el Abierto de Polo aún no terminaron. Luego de vencer a Ellerstina-Indios Chapaleufú en la final y conquistar la Triple Corona, los primos Poroto Cambiaso y Barolomé Castagnola aprovecharon para pasarla bien y celebrar.
Este martes, tras una fiesta con DJ y barra en un boliche de Cañuelas, Poroto Cambiaso compartió algunas fotos de la celebración y mostró parte de la intimidad de los festejos en familia.
Luego, Poroto Cambiaso subió una foto con su primo Barto Castagnola y la copa, y unos segundos después, mostró que hubo un cambio de look en los pelos de ambos. ¿Habrá sido una promesa? Posiblemente sí. ¿Parte del festejo? También. En la foto, ambos aparecen rapados e hizo una divertida comparación con los protagonistas de la emblemática serie de Prison Break.
“Los hermanos Scofield”, escribió Cambiaso y subió también una foto justamente de Michael y Lincoln, los protagonistas de la reconocida serie, para hacer la comparación.
La familia Cambiaso sigue de festejo y seguramente habrá más. Incluso ya hay una nueva razón para celebrar: Adolfo Cambiaso confirmó que continuará juntos a sus sobrinos y su hijo en el 2026. El crack de Cañuelas, que cumplirá 51 años, seguirá disputando la Triple Corona.
Para Cambiaso se tratará de la 34ª participación en la serie de elite del polo, con lo que ampliará su récord de presencias. Su currículum presenta 10 conquistas del Abierto de Tortugas, 16 del de Hurlingham y 19 del Palermo. Le queda una plusmarca por batir: la de consagraciones en el Argentino, que posee el recordado Juan Carlos Harriott (h.), con 20.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Poroto Cambiaso
“En los momentos calientes tiramos un chiste”. La fuerte relación de los primos de Cañuelas, otra fortaleza del supercampeón
En fotos. Los mejores looks y los personajes de un fin de semana imperdible de polo en Palermo
En fotos. Los mejores looks, los personajes y la emoción de una final de polo imperdible en Tortugas
- 1
Cuántos dólares pierde River por no jugar la Libertadores y cuánto invertirá en refuerzos
- 2
Triple Corona: La Natividad-La Dolfina ya se codea con grandes equipos que hicieron historia en el polo
- 3
Irán cuestionó la designación de su cruce ante Egipto como el partido del orgullo LGBTQ+ en el Mundial 2026
- 4
Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”