Impacto en el tenis: un jugador francés fue suspendido por veinte años por arreglar partidos

Quentin Folliot fue uno de los mejores 500 tenistas del mundo en 2022 (488°). Es francés, compitió por última vez en marzo de 2024 y su nombre no es conocido para el gran público. Sin embargo, ahora sí tomó trascendencia, pero no precisamente por sus logros, sino por un castigo de alto impacto recibido por haber cometido “27 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis”.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), con sede en Londres, anunció que Folliot fue suspendido del deporte de las raquetas por un período de 20 años, multado con US$ 70.000 y obligado a reembolsar “pagos corruptos” por un total de más de US$ 44.000. Folliot, que únicamente tiene títulos de dobles a nivel Future (la tercera división del profesionalismo), “fue descubierto como una figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”, comunicó la ITIA.

Los veinte años de sanción representan un castigo de los más importantes de la historia del tenis, sólo superados por los sancionados de por vida (como el caso del brasileño Joao Souza, recordado por su maratónico partido de Copa Davis en 2015 con el argentino Leonardo Mayer, que duró 6 horas y 43 minutos).

El francés fue acusado de “manipular el resultado de partidos, recibir dinero para no realizar sus mejores esfuerzos, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar partidos, proporcionar información privilegiada, conspiración para corromper, no cooperar con una investigación de la ITIA y destrucción de pruebas”. Esto último, arruinar pruebas, fue una acción frecuente en muchos tenistas que fueron investigados por arreglar partidos. Jugadores que destruyeron los teléfonos celulares, los resetearon de fábrica antes de entregarlos o los arrojaron a lagos/ríos fueron acciones que se repitieron.

Para castigar a Folliot, la ITIA también tuvo en cuenta “factores agravantes, como la obstrucción deliberada” para la investigación. Tras estar suspendido provisionalmente desde el 17 de mayo de 2024, el castigo de Folliot finalizará el 16 de mayo de 2044. Durante ese período tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, la Federación francesa, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

French tennis player Quentin Folliot has been suspended for 20 years following 27 breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.https://t.co/MqgnJkzYzE pic.twitter.com/gcnePIV3I9 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) December 11, 2025

Francia es el país con mayor cantidad de tenistas sancionados por no cumplir con el programa anticorrupción, con más de veinte. Luego, otro de los países con más castigados es Argentina, con nueve. El último caso fue en octubre pasado: Leonardo Aboian, que en abril pasado alcanzó su ranking ATP más destacado (229°), se convirtió en el noveno tenista nacional en ser castigado por la ITIA.

“La ITIA confirmó que Leonardo Aboian ha sido suspendido provisionalmente, en espera de la consideración completa de los cargos bajo el Programa Anticorrupción del Tenis”, comunicó el organismo. Y fue más allá: “Existe la posibilidad de que la Persona Cubierta haya cometido una Infracción Grave”.