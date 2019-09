Djokovic practicó sumo en Japón Crédito: @DjokerNole

30 de septiembre de 2019 • 07:52

Novak Djokovic tiene motivos para sonreir. En poco más de una semana pasó de bajarse de la gira asiática por una molestia en su hombro derecho a tener altas chances de afianzarse en la cima del ránking mundial si gana el próximo domingo el ATP 500 de Tokio.

En ese contexto de felicidad por las buenas noticias que le dio su físico, el serbio aprovechó para divertirse con un par de luchadores de Sumo, deporte milenario en suelo nipón.

"El sumo es sagrado en Japón. Tuve el honor de experimentar lo que se siente estar allá arriba con estos guerreros. Tenía un ligero déficit de peso, pero estaba muy cerca de mover al tipo una pulgada. Dicen que comen al menos 10.000 calorías al día para ser fuertes y grandes. No sé si puedo igualar eso para ser honesto", compartió Nole en su cuenta de Instagram. Y confesó su fanatismo por ese deporte: "Recuerdo haber seguido el sumo durante la década del 90 en mi casa, en Serbia, con mi padre y mis hermanos y especialmente apoyando a Akebono Yokozuna. ¿Dónde está él ahora para que pueda mostrarle lo grande que me hice? #NovakGoesSumo".

El riesgo era grande para el serbio. Si no hubiera formado parte de la gira asiática, Rafael Nadal lo podría haber superado el 14 de octubre. En cambio ahora, siempre en caso de coronarse en Tokio, al tratarse un torneo de categoría 500 y Djokovic sólo haber jugado en Montecarlo, como evento puntuable en esta categoría, el serbio sumaría 500 puntos netos en caso de alzarse con la victoria. Debuta con el australiano Alexei Popyrin, de 20 años.

La diferencia actual entre Nole y Rafa es de 640 puntos, que pasarían a ser 1.140 en caso de que el serbio se consagre el domingo. De concretarlo, podrá vivir con tranquilidad la semana próxima el Masters 1.000 de Shangai, en la que no sumará unidades debido a que debe defender el título logrado en 2018. Nadal en tanto, no será de la partida debido a que no puede acercarse al numero 1, con quien recién volverá a coincidir en el Masters 1000 de Paris, ante sala de la Copa Masters de Londres y la fase final de la Copa Davis.

En la recta final de la temporada, la lucha por el Nº 1 del ranking está más caliente que nunca. Djokovic alcanzó hoy las 271 semanas en lo más alto, superando a Ivan Lendl. Por delante suyo sólo aparecen Sampras (286) y Roger Federer (310).