Rafael Nadal perdió ante Alex de Miñaur y se despidió del ATP de Barcelona

Rafael Nadal, que volvió a competir ayer después de más de tres meses de ausencia, fue eliminado este miércoles en segunda ronda del Torneo de Barcelona por el australiano Alex de Miñaur, por 7-5 y 6-1. El ganador de 22 torneos del Grand Slam compitió bien, pero terminó acusando la falta de ritmo de competición ante el australiano, número once del mundo, que aceleró en el segundo set.

”He conseguido una victoria contra Rafa en tierra, que es algo que nunca creí que iba a lograr en mi carrera”, dijo tras el partido De Miñaur. Rafa, asimismo, explicó: “No era hoy que tenía que dejar todo y morir, en Paris que sea lo que Dios quiere. Allí espero ser competitivo y allí sí que es el momento. He tenido la ocasión de decir adiós al Conde de Godó jugando. Hace una semana pensaba que no podría volver a jugar aquí. El mensaje claro antes del torneo era priorizar no tomar ningún riesgo. Lo importante era poder jugar y he jugado. Estar en la pista es una gran noticia”.

En 1h52m de juego, tras un primer set que duró 1h07m, Rafa se marchó de la cancha que lleva su nombre en el RCTB-1899 emocionado por una ovación que pudo sonar a despedida. El manacorí todavía no ha confirmado que este vaya a ser su último año, aunque sí comentó, tras perder, que lo normal es que éste haya sido su “último partido en el Godó”.

Nadal se había impuesto facilmente (6-2, 6-3) al italiano Flavio Cobolli el martes en su vuelta a la competición desde su lesión en enero en el Brisbane, pero él mismo reconoció que no era favorito ante el australiano. ”El duelo contra De Miñaur tendrá un ritmo que no sé si seré capaz de seguir, pero vamos a intentarlo”, había afirmado Nadal el martes.

El saludo entre De Minaur y Nadal, tras la victoria del australiano en Barcelona PAU BARRENA - AFP

El español, que cayó al número 644 del mundo, empezó viendo cómo su rival le rompía su juego inicial, pero con 3-2 abajo, el balear logró reaccionar para devolver la rotura e igualar el marcador 3-3.

El australiano, cuarto cabeza de serie del torneo, pasó por unos momentos de apuros, pero con 5-5 en el marcador, De Miñaur encadenó ocho puntos seguidos para cerrar el set 7-5. En el segundo set, De Miñaur dio una mayor intensidad a su juego que Nadal no pudo seguir. ”El plan era ser agresivo e intentar mover a Rafa lo más posible”, aseguró De Miñaur.

El australiano rompió el saque de Nadal en el tercer juego para ponerse 2-1 y confirmar el 3-1 con su servicio. El español sufrió para seguir el ritmo del australiano, lanzado al ataque y que volvió a romper el saque de su rival, que logró levantar tres bolas de quiebre, antes de que De Miñaur se pusiera 4-1 y confirmara el 5-1 con su saque.

Nadal busca recuperar su mejor nivel para jugar Roland Garros Eric Renom - LaPresse via ZUMA Press

El cuerpo continúa mortificando a Rafael Nadal. Con sólo tres partidos oficiales en la temporada (a comienzos de enero, en Brisbane) antes de este regreso en Barcelona, el tenista español anunció a comienzos de abril tampoco podría competir en el Masters 1000 de Montecarlo, uno de los certámenes más simbólicos de su rica carrera, que obtuvo en once oportunidades, entre 2005 y 2018.

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, escribió entonces en sus redes sociales el ganador de 22 títulos individuales de Grand Slam.

Y añadió, para congoja del mundo del tenis: “No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!”.

El lamento de Nadal durante su derrota ante De Minaur PAU BARRENA - AFP

Hasta su regreso de este martes a un court en Barcelona, Nadal no jugaba en partido oficial desde el 5 de enero pasado, cuando perdió en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane, Australia (ante el local Jordan Thompson), donde reaparecía en el circuito después de un año de ausencia. Su maltrecho estado físico lo obligó a renunciar este año al Abierto de Australia, al torneo de Doha y al Masters 1000 de Indian Wells, antes de esta baja para Montecarlo. El 3 de marzo jugó una exhibición para Netflix en Las Vegas, en la que perdió con Carlos Alcaraz.

Nadal debería ahora seguir su preparación con vistas a Roland Garros la próxima semana en el Masters 1000 de Madrid. “Espero estar en Madrid en una semana es mi objetivo. Acumular días de entrenamiento y días de partidos. Lo normal es que haya sido mi último partido en Barcelona. La vida te marca el camino y a mí me la está marcando de manera bastante clara”, apuntó Nadal.

Épico triunfo de Trungelliti

Durante años, el estrés que a Marco Trungelliti le provocó haber sacudido el circuito al denunciar un intento de soborno (de amaño de partidos) rechazado, valiente acción que indirectamente generó sanciones para tres tenistas argentinos, lo afectó física y emocionalmente. Las lesiones lo perturbaron, una y otra vez. Sin embargo, el tenis (la vida) le obsequió un desquite, una nueva oportunidad. A los 34 años, siendo el 197° del ranking mundial, cuando muy pocos lo esperaban, el argentino dio un fuerte golpe sobre la mesa en el tradicional ATP 500 de Barcelona, batiendo a un top 25 como el chileno Nicolás Jarry (22°), por 7-6 (7-5) y 6-3, en 1h59m, y avanzar a los octavos de final (donde el italiano Matteo Arnaldi, número 40 del mundo, será su rival).

Trungelliti dio un gran golpe ante el chileno Jarry Pedro Salado - Getty Images Europe

Luego de superar los dos desafíos de la clasificación y derrotar en la primera ronda del cuadro principal al croata Duje Ajdukovic (en la que fue su primera victoria en un main draw de ATP 500), el jugador nacido en Santiago del Estero y radicado en Andorra, se plantó en el court 2 del Real Club de Tenis Barcelona con lucidez y optimismo ante un rival que en febrero pasado derrotó a Carlitos Alcaraz sobre el polvo de ladrillo de Buenos Aires y que recientemente fue cuartofinalista en el Masters 1000 de Miami. Trunge no se amedrentó ante la importancia del match. Con capacidad para contener los fortísimos impactos de Jarry (el tercer mejor latinoamericano del ranking), ostento una precisa habilidad para desplazar al gigante chileno (2.01m), alterarle la altura de los tiros y cortar el peloteo con exquisitos drops, una marca registrada del argentino cuyo mejor ranking fue 112° en 2019.

