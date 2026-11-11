Rafael Nadal propuso cambios para el tenis: menos superficie dura y un ranking distinto

Rafael Nadal, el legendario tenista español, 22 veces campeón de Grand Slam (14 de ellas en Roland Garros), jugó oficialmente por última vez en noviembre de 2024. Desde entonces se dedicó a su familia, a potenciar su postura como empresario y, alejado de las raquetas, le permitió tener una mirada más profunda y reflexiva sobre el circuito. El mallorquín acaba de fijar postura sobre el reglamento y propuso algunas modificaciones para el futuro.

Rafael Nadal también fue dominante sobre superficie dura, además de hacerlo sobre polvo de ladrillo, claro Grace Schultz - CSM via ZUMA Press Wire

En declaraciones para AP News, el Matador dio su punto de vista sobre el desgaste físico que provocan las superficies sobre las que se juega habitualmente en el tour. “Cuando yo estaba activo me resultaba difícil defender esta postura, porque mucha gente podía pensar que simplemente intentaba sacar partido de mi dominio en tierra batida [polvo de ladrillo] o incluso en césped, que creo que era mi segunda mejor superficie”, apuntó Nadal. Y amplió: “Pero ahora puedo decirlo: no conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo [sobre superficie dura]. En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas [canchas] que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias”.

Rafa Nadal conquistó 92 títulos en su carrera, 25 de ellos sobre superficie dura, 63 en polvo de ladrillo y cuatro en césped. En cancha dura, la más demandante para las articulaciones del cuerpo, tuvo un 77.4% de efectividad: ganó 518 partidos y perdió 151. Torneos tradicionales sobre polvo de ladrillo cambiarían a superficie dura desde 2028, como Buenos Aires y Río de Janeiro.

Carlos Alcaraz, ganador del último torneo de París, uno de los dos Masters 1000 que se sostienen en una semana de competencia y no es dos DAMIEN MEYER - AFP

Otro de los cambios que Nadal consideró que se debe revisar es el del sistema de puntuación. Nadal entiende que el ranking debería realizarse teniendo en cuenta los resultados de los dos últimos años (y no únicamente de las últimas 52 semanas), una medida que ofrecería mayor margen de recuperación ante las lesiones y permitiría gestionar mejor los esfuerzos.

“Un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno, daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones. Al mismo tiempo, cuando te lesionás, disponés de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente. Además, creo que ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración ha sido un error”, sentenció Nadal. De los nueve Masters 1000 actuales (serán diez desde 2028, con el ingreso de Arabia Saudita), sólo los de Montecarlo y París se sostienen de una semana de competencia.

Rafael Nadal ha tenido numerosas lesiones en su carrera

Durante dos décadas, Nadal no sólo fue una suerte de gladiador con raqueta por su estilo aguerrido de juego, sino por el coraje que tuvo para reponerse de numerosas dificultades físicas. Algunas de ellas estuvieron muy cerca de terminar con su carrera antes de tiempo.