Federer se sometió a una nueva artroscopía y decidió parar por lo que resta del año Fuente: Reuters

A través de sus redes sociales, Roger Federer confirmó las señales de alarma y anunció una noticia pésima para sus miles de seguidores y para el tenis en general: por la demora en la rehabilitación de su rodilla derecha, no jugará hasta la temporada 2021.

En un comunicado dirigido a sus fanáticos, el ex número 1 del mundo explicó las razones de su prolongada ausencia.

"Queridos fans,

Espero que estén sanos y a salvo.

Hace unas semanas, luego de experimentar un retroceso durante mi rehabilitación inicial, tuve que someterme a un procedimiento adicional de artroscopía en mi rodilla derecha. Ahora, tal como lo hice en la temporada 2017, he decidido tomarme el tiempo necesario para estar al ciento por ciento y volver en mi más alto nivel.

Voy a extrañar a mis seguidores y al circuito, pero voy a mirar hacia adelante y espero con ansias verlos de nuevo en el comienzo de la gira 2021."

Federer, en uno de sus partidos este año en Melbourne Fuente: AFP

Federer, que cumplirá 39 años el 8 de agosto próximo, es actualmente el número 4 del ranking, y este año, antes de la suspensión de las actividades en el circuito por la pandemia del coronavirus, sólo había disputado el Abierto de Australia, en el que llegó a las semifinales, donde cayó ante Novak Djokovic.

Los rumores sobre los problemas en la rodilla derecha, y las complicaciones por rehabilitación a la cirugía a la que se sometió en febrero pasado, se habían disparado en los últimos días, pero pocos imaginaban el anuncio de una ausencia que será acaso la más prolongada de su carrera, con al menos once meses de inactividad hasta su vuelta, si es que regresa en condiciones ideales en enero próximo.

"La recuperación de Roger no va tan bien como esperábamos", había expresado Severin Luthi, amigo y uno de los entrenadores de Federer, a la cadena de radiodifusión pública suiza, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Federer, el máximo ganador de trofeos de Grand Slam (con 20), pasó por el quirófano y se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha el 19 de febrero pasado, después la exhibición benéfica 'Match In Africa', que jugó ante el español Rafael Nadal en Ciudad del Cabo.

"Mi rodilla derecha me estaba molestando desde hace un tiempo. Esperaba que fueran unos dolores que terminarían por desaparecer, pero después de un examen médico y de discutirlo con mi equipo, decidí someterme a una cirugía", comunicó entonces el jugador helvético. Y añadió: "Después de la operación, los doctores confirmaron que era lo que necesitaba y se muestran confiados en una recuperación completa".

La intención inicial de Federer era regresar a principios de junio, en la gira sobre césped que desemboca en Wimbledon, pero el escenario que generó la pandemia, con la cancelación de todos los torneos desde mediados de marzo, alteró los planes. Según Luthi, una idea era regresar en septiembre, casi al mismo tiempo que se prevé la vuelta a la actividad en el tour, pero Federer decidió jugarse a una recuperación completa, con lo que tendrá prácticamente un año sabático.

El último encuentro oficial del suizo: caída ante Djokovic en la semifinal de Australia Fuente: Archivo

Federer, que no conquista un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2018, ve amenazado su récord como nunca en la historia, ya que Nadal (34 años) posee 19 títulos grandes y Novak Djokovic (33 años) ostenta 17.

En una carrera prácticamente libre de lesiones, la de febrero pasado no fue la primera cirugía de rodilla a la que se sometió Federer. En febrero de 2016, sufrió una artroscopia del menisco, pero de la rodilla izquierda. Al tiempo, contó: "Me lesioné bañando a mis hijos. No es la manera que buscaba para retirarme del tenis". Ahora, otra lesión en la rodilla vuelve a encender las dudas sobre el futuro de quien es considerado acaso el mejor tenista de todos los tiempos.