Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Masters 1000 de Indian Wells 2026, el primero de la temporada que se disputa en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, continúa este domingo con partidos correspondientes a la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, los estadounidenses Ben Shelton (8°) y Learner Tien (25°) se enfrentan desde no antes de las 17 (hora argentina) en el estadio número 1. A continuación, Jannik Sinner (2°) se mide con el canadiense Denis Shapovalov y en el último turnos, es decir desde no antes de las 23.30, el brasileño Joao Fonseca juega con el local Taylor Fritz (23°).

El alemán Alexander Zverev (4°), por su parte, abre la jornada en el escenario 2 vs. el norteamericano Brandon Nakashima (28°). Allí, desde no antes de las 22, chocan el italiano Flavio Cobolli (15°) y el anfitrión Frances Tiafoe (21°).

Si bien en el cuarto día de actividad del cuadro principal no hay presencia de argentinos, Francisco Cerúndolo (19°) y Sebastián Báez siguen en carrera y jugarán el lunes. El mejor tenista albiceleste de la actualidad enfrentará al británico Jack Draper (14°), campeón defensor del torneo; mientras que Báez hará lo propio ante Daniil Medvedev (11°).

El cuadro del torneo masculino de Indian Wells 2026

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells

Los 10 últimos campeones de Indian Wells

2025: Jack Draper (Gran Bretaña).

2024: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Taylor Fritz (Estados Unidos).

2021: Cameron Norrie (Gran Bretaña).

2020: Cancelado por la pandemia de coronavirus.

2019: Dominic Thiem (Austria).

2018: Juan Martín Del Potro (Argentina).

2017: Roger Federer (Suiza).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2015: Novak Djokovic (Serbia).

El británico Jack Draper ganó su único Masters 1000 de su carrera en Indian Wells 2025 PATRICK T. FALLON� - AFP�

En el torneo de mujeres, sobresale la participación de la principal favorita al título, la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª), desde las 15 (hora argentina) ante la rumana Jaqueline Cristian en la cancha principal. Allí mismo, Coco Gauff (4ª) y Alexandra Eala (31ª) se miden desde no antes de las 22.

En el estadio 2, la colombiana Camila Osorio juega con la japonesa Naomi Osaka (16ª) desde no antes de las 17 y, a continuación, Emma Raducanu (25ª) mide fuerzas con Amanda Anisimova (6ª). En ese escenario la actividad concluye con Victoria Mboko (10ª) vs. Anna Kalinskaya (23ª), previsto a las 00.00 del lunes en la Argentina.

Solana Sierra, la única argentina en el cuadro principal, fue eliminada en la segunda ronda por la rusa Mirra Andreeva (8ª) por un contundente doble 6-0.

El cuadro del torneo femenino de Indian Wells 2026

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells

Tabla de campeones de Indian Wells

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3

Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Rama femenina