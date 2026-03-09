El punto de lujo y la victoria de Horacio Zeballos en Indian Wells, nada menos que contra Jannik Sinner

En la jornada del lunes, el Masters 1000 de Indian Wells fue testigo de una muy buena victoria de Horacio Zeballos y su compañero, el español Marcel Granollers, en el torneo de dobles, a expensas del italiano Jannik Sinner, el número 2 del mundo, y el gigante estadounidense Reilly Opelka, que con 2,11 metros es el jugador más alto del circuito en este momento.

En la cancha 4, Zeballos y Granollers, que parten como primeros preclasificados, se impusieron a Opelka y Sinner por 6-4 y 6-4 para avanzar a los octavos de final, etapa en la que se medirán con los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul. Pero lo más destacado del encuentro fue uno de los puntos, que tuvo como protagonistas al argentino y al italiano.

¡EL PUNTO DEL DÍA ES ALBICELESTE! 🤯



🇮🇹 Jannik Sinner fue testigo de esta locura de 🇦🇷 Horacio Zeballos. 💥



March 9, 2026

Zeballos sacaba 6-4, 3-1 y 15-15 en el segundo set. El zurdo marplatense abrió sobre el lado de Sinner, y comenzó un intenso peloteo mano a mano entre ambos, si que Granollers ni Opelka se crucen. En el tercer intercambio, el italiano lanzó un ángulo corto; Zeballos devolvió con un revés alto sobre la red, y Sinner se jugó a definir con un contra-drop cruzado. El argentino se lució con una acción espectacular: cerca de la red, lanzó un revés con slice paralelo que pasó por el poco espacio que había entre el poste soporte de la red y la silla del umpire Fergus Murphy; la pelota pasó con lo justo a la izquierda de Opelka, que no aguardaba ese impacto, y picó limpia antes de la base para convertirse en un tiro ganador perfecto. La jugada desató la ovación del público.

En todo caso, no es la primera vez que Zeballos acierta un tiro ganador de ese calibre. Un punto similar sucedió el año pasado, durante la final de Roland Garros, en el tercer set del duelo decisivo, ante Joe Salisbury y Neal Skupski, y allí también el marplatense hizo pasar la pelota, de manera más rasante, entre el poste de la red y el cajón de los chicos alcanzapelotas, del lado opuesto al juez de silla.

Derrota de Cerúndolo

Francisco Cerúndolo cayó este lunes en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells frente al vigente campeón, el inglés Jack Draper. El número 14 de la ATP superó a Cerúndolo (20º) por 6-1 y 7-5 en apenas una hora y 18 minutos de juego. Mejor jugador sudamericano en el ranking mundial, el porteño no logró repetir el gran paso del año pasado, cuando progresó hasta los cuartos de final, donde se despidió frente al español Carlos Alcaraz.

Cerúndolo, de 27 años, se mostró muy impreciso a lo largo de todo el partido, con 31 errores no forzados contra apenas 11 tiros ganadores. Tras la debacle del primer set, el argentino dominó buena parte del segundo hasta colocarse 5-4 arriba, y servir para forzar el desempate. Pero varios errores y una doble falta del argentino ayudaron a que Draper resistiera con un quiebre y zanjara después el pase antes del tie-break.

“Vine a este torneo sabiendo que quizás no tendría mi mejor tenis, y que las condiciones aquí son difíciles, pero hoy jugué bien y pude mantenerme fuerte cuando se requirió”, se felicitó Draper, que había perdido sus dos duelos previos con Cerúndolo. El británico, de regreso al circuito tras estar varios meses lesionado, será el rival de octavos de Novak Djokovic. Más tarde, en la sesión nocturna, Sebastián Báez, el último argentino en carrera en los singles, se enfrentará con el ruso Daniil Medvedev.

El serbio, también el lunes, consiguió superar al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6 y 6-4, en poco más de dos horas de acción. Para Nole, fue un triunfo especial: volvió a la cuarta ronda en el cemento californiano, donde fue campeón cinco veces, después de nueve años.

