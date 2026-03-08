Sebastián Báez derribó a uno de los favoritos en el Masters 1000 de Indian Wells y se instaló en la tercera ronda

Seis de los siete títulos ATP que ostenta Sebastián Báez son en polvo de ladrillo. Además, cuatro de las cinco finales que perdió se disputaron sobre esa superficie. En canchas lentas tiene una efectividad del 63,2% (86 triunfos, 50 derrotas). Es, sin dudas, uno de los tenistas sudamericanos que mejor se potencian allí. Sin embargo, en esta temporada, el jugador de Billinghurst sorprendió gratamente al robustecerse sobre superficie dura, una condición que generalmente había menguado su rendimiento.

Sebastián Báez avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells Sergio Llamera

En Indian Wells, el primer Masters 1000 del año, el torneo más importante desde el Abierto de Australia, Báez (53°) avanzó a la tercera ronda al derrotar al superar por 6-4 y 6-1 al checo Jiri Lehecka, número 23 del mundo. Fue la cuarta vez en el año que logra una victoria ante un rival mejor posicionado en el ranking y sobre canchas duras: lo había logrado en la United Cup ante Jaume Munar (España) y Taylor Fritz (EE.UU.) y contra Ben Shelton (EE.UU.) en el torneo de Auckland, donde perdió en la definición frente a Jakub Mensik.

Báez ya es uno de los jugadores con más triunfos en el año. Este sábado, en el desierto californiano, llegó a 14 victorias para convertirse en líder de ese rubro junto con Mensik. Lo que más tranquilidad debería darle al argentino es la forma en la que halló certezas en partidos que, seguramente el año pasado, mientras padecía dificultades físicas en una rodilla, los hubiera perdido.

Frente a Lehecka, en el estadio 6 de Indian Wells, el que para muchos es una suerte de “Quinto Grand Slam”, el jugador argentino de 25 años tuvo una destacada tarea. Logró el 71% de primeros servicios, ganando el 69% de puntos con el primer saque y el 60% con el segundo. Salvó tres de los cuatro puntos de quiebre que le generó el europeo y, además, le quebró el saque a su rival cinco veces. Se mostró ágil y atento a los ataques de Lehecka, un jugador de tiros poderosos. Báez, además, fue prolijo y paciente: cometió casi la mitad de errores no forzados que su contrincante (19-37).

En la tercera ronda de Indian Wells se medirá con el ruso Daniil Medvedev, undécimo del ranking, exnúmero 1, que llegó a Estados Unidos tras estar varado en Dubai durante varios días debido al conflicto en Medio Oriente y derrotó al chileno Alejandro Tabilo por 6-4 y 6-1. Báez y el moscovita sólo se enfrentaron una vez, en el US Open 2023, y ganó este último por 6-2, 6-2 y 7-6.

Daniil Medvedev venció al chileno Alejandro Tabilo en Indian Wells y será el próximo rival de Sebastián Báez CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Si Báez llegara a derrotar a Medvedev estaría avanzando a los octavos de final de un Masters 1000 por segunda vez, la primera desde Roma 2024.

Con Báez son dos los tenistas argentinos de pie en Indian Wells. El otro es el porteño Francisco Cerúndolo, que más temprano había vencido al francés Benjamin Bonzi por 6-4, 7-5 y 7-6 (7-5), en casi dos horas y media de juego. El próximo rival del mayor de los hermanos Cerúndolo será el británico Jack Draper (14°), defensor del título.

Dura derrota de Sierra ante la campeona defensora

Solana Sierra había tenido una destacable presentación en el WTA 1000 de Indian Wells al vencer por un doble 7-5 a la local Peyton Stearns (48°), que llegaba de ganar el título en el WTA de Austin. La marplatense de 21 años mostró coraje para remontar el primer parcial (sacó 4-1 abajo y 15-40) y, también, el segundo (estuvo 5-3 abajo). Se sabía que su segundo desafío en el torneo californiano sería todavía más demandante: frente a la prodigio de 18 años Mirra Andreeva, 8° del mundo y campeona defensora en Indian Wells.

Pero la contundencia del resultado fue de alto impacto. En apenas 50 minutos, Andreeva venció a la mejor argentina del ranking por 6-0 y 6-0. La bonaerense tuvo cuatro oportunidades de quiebre, estando en desventaja de 4-0 en el primer set, pero Andreeva sumó cuatro puntos seguidos antes de mantener el servicio para el 5-0. Luego, en el segundo set, ya con ventaja de 2-0, Andreeva encadenó diez puntos seguidos, mantuvo el saque y se colocó 5-0. Momentos después, le rompió el saque a Sierra por sexta y última vez para cerrar la victoria y convertirse en la primera jugadora en registrar un doble 6-0 en singles femeninos en Indian Wells desde que Victoria Azarenka derrotó a Magdalena Rybarikova en 2016. También es la primera jugadora en ganar 6-0 y 6-0 en un partido del cuadro principal de un WTA en esta temporada.

La rusa alcanzó su victoria número 100 en el WTA Tour: es la jugadora más joven (18 años, 309 días) en alcanzar ese registro desde Coco Gauff en Australia 2023.