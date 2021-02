El tenis sonríe al conocer que Roger Federer, ausente del tour desde enero de 2020, confirmó su reaparición, en marzo en el ATP de Doha. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de febrero de 2021 • 15:41

El tenis de elite no es lo mismo sin Roger Federer. El suizo, probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, no compite oficialmente desde el Australian Open de 2020 (además de la suspensión del circuito durante cinco meses por la pandemia, se sometió a dos cirugías de rodilla derecha), pero ya confirmó su retorno al tour: será en el ATP 250 de Doha, desde el 8 de marzo. "Hace mucho tiempo que pienso dónde y cuándo volver. Australia fue un toque demasiado pronto debido a mi rodilla (...) Quería regresar en un torneo más pequeño donde el estrés fuera un poco menor", expresó Roger en SRF Sport, de Suiza.

"El hombre de 39 años (cumplirá 40 en agosto próximo) tuvo dos operaciones el año pasado; por lo tanto, al principio también se trata de ver cómo reacciona el cuerpo al jugar al tenis. No intentará 'patológicamente permanecer en la gira'. Si la familia o el cuerpo no funcionan, tirará del cordón", publicó el mismo medio helvético. Sin embargo, Federer ya tiene una idea sobre cómo debería continuar la temporada si la rodilla le responde bien. Después de Doha (torneo que ganó en 2005, 2006 y 2011) probablemente jugará un torneo más (sería en el ATP 500 de Dubai) y luego intentará "volver a jugar en polvo de ladrillo". Y añadió: "Todo, por supuesto, con vistas a Halle, Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el US Open".

¿Cuáles son las ambiciones de un tenista que ganó 20 trofeos de Grand Slam? "Quiero celebrar grandes victorias de nuevo. Y para eso estoy listo, para ir por el camino largo y difícil", expresó el actual número 5 del ranking mundial y líder de las posiciones durante 310 semanas.

El tenista suizo Roger Federer, que jugó por última vez en Australia 2020, reaparecerá en el circuito en marzo próximo, en el torneo de Doha. Fuente: Archivo - Crédito: DAVID GRAY / AFP

Roger reconoció haberse sorprendido siguiendo los resultados del circuito durante su inactividad. "De hecho pensé que no seguiría mucho el deporte y estaría más ocupado con mis hijos y mi rehabilitación. Me sorprendió seguir verificando resultados y viendo partidos. Y normalmente no hago eso si no participo en un torneo", confesó el ocho veces campeón de Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017).

Su cuerpo en el futuro es algo que, lógicamente, tiene la atención de Federer. El deporte de alto rendimiento suele dejar secuelas en los atletas. "Quiero poder ir a esquiar con los niños y con Mirka [NdR: Vavrinec, su esposa]. O ir de excursión, jugar al baloncesto o empezar a jugar hockey sobre hielo: todavía tengo muchos sueños. Para eso necesito un buen cuerpo y no quiero golpearlo contra la pared", concluyó Federer, ganador de 103 torneos.

El tenis, que no es lo mismo sin él, celebra su regreso. ¿Por cuánto tiempo? Difícil pronosticarlo...

Conforme a los criterios de Más información